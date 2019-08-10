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Российские СМИ пытаются оккупировать медиа-пространство Украины

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  • 10.08.2019, 11:50
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Российские СМИ пытаются оккупировать медиа-пространство Украины

Это демонстрирует недавняя история с пропагандистским телемостом.

Украина оказалась под угрозой не физической, а информационной российской оккупации, так как средства массовой информации Кремля упорно пытаются захватить украинское медиа-пространство, написала в своем Facebook министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Считаю недопустимыми попытки инфильтрации в наше информационное пространство российских медиа. Пренебрежительное или поверхностное отношение к этому, или укачивания тем, что это "либеральные" медиа, приведут к информационной оккупации Украины. В России не существуют СМИ, там имеет разрешение на работу в информ-пространстве исключительно путинская машина пропаганды и её сателлиты, которые разносят информационную отраву с подачи Кремля, умножают фейк-новости и задействованы в создании "информационного мусора", который должен дискредитировать все, что для нас ценно – волю, соборность, язык, веру", – указала она.

Фриз добавила, что "кремлевские вестники" нужно лишать любой возможности "прорасти в украинское информационное пространство", поскольку такие поползновения "угрожают Украине информационной оккупацией".

"Эти инициативы должны получить жесткий отпор, как и попытки "пагаварить" по душам", – резюмировала министр.

8 июля один из наиболее известных российских пропагандистов, ведущий телепрограммы "Вести недели" на рупоре кремлевской пропаганды, телеканале "Россия 24" Дмитрий Киселев заявил о том, что 12 июля вместе с медведчуковским телеканалом NewsOne будет проведен телемост под названием "Надо поговорить".

СБУ инициировала внеочередное заседание СНБО из-за возможного проведения пропагандистского телемоста, а также предложила ввести санкции против юридических лиц, осуществляющим вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После общественного резонанса NewsOne заявил об отмене телемарафона с российским пропагандистским телеканалом. Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что по результатам проведенной СБУ и ГПУ работы выявлена прямая связь телеканала NewsOne и российского "Промсвязьбанка", который обслуживает государственный оборонный заказ страны-агрессора.


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