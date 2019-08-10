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Леди Гагу обвинили в плагиате песни Shallow

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  • 10.08.2019, 12:17
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Леди Гагу обвинили в плагиате песни Shallow
Леди Гага
Фото: Danny Moloshok Reuters

В этом году песня была удостоена премии «Оскар».

Малоизвестный музыкант обвинил певицу Леди Гагу в  плагиате  и намерен через суд взыскать с нее несколько миллионов долларов компенсации. Как сообщает Page Six, певицу обвиняют в заимствовании песни Shallow из фильма "Рождение звезды", которая в этом году получила премию "Оскар".

По утверждению Стива Ронсена, несколько аккордов Shallow были заимствованы из его песни Almost. Отмечается, что у этой песни менее 300 прослушиваний на стриминговых сервисах, но музыкант намерен взыскать с Леди Гаги "миллионы и миллионы" долларов.

Певица уже наняла адвоката, который заявил, что она не намерена идти на соглашение и обвинил Ронсена в попытке получить "легкие деньги".


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