закрыть
10 августа 2019, суббота, 14:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Завтра в Беларуси +28

  • 10.08.2019, 12:21
Завтра в Беларуси +28

Лето продолжается.

В Беларуси 11 августа ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах прогремят грозы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ночью местами, утром и днем преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. 

В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 19.

Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.


популярное за неделю

Мнение

Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова