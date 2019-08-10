Завтра в Беларуси +28 10.08.2019, 12:21

Лето продолжается.

В Беларуси 11 августа ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах прогремят грозы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ночью местами, утром и днем преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди.

В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 19.

Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.