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ООН призывает человечество уменьшить потребление мяса

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  • 10.08.2019, 12:30
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ООН призывает человечество уменьшить потребление мяса

Это поможет остановить процесс глобального потепления и сделает людей здоровее.

В свежем отчете  ООН  появился новый призыв к человечеству. Речь идет об уменьшении потребления красного мяса с целью остановить процесс глобального изменения климата, информирует enovosty.com.

В документе сказано, что именно сельское хозяйство на 23% отвечает за вредные выбросы в атмосферу. Также специалисты установили, что приблизительно 25-30% мясной продукции портится или выбрасывается.

На выращивание свиней, коров и других животных идет немало времени. К тому же, животные провоцируют истощение земель, а процесс изготовления мясной продукции затрачивает немало экологических ресурсов.

ООН призывает людей усовершенствовать свой рацион питания. Его рекомендуется обогатить растительной пищей, в частности, злаками и овощами. Такой подход поможет не только остановить процесс глобального потепления, но и сделает человечество здоровее.

Если же на Земле люди и дальше будут употреблять красное  мясо  в большом количестве, по мнению специалистов, частых засух и наводнений не избежать.


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