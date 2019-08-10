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Венедиктов: Зачем обновляют «союзный договор» с Беларусью?

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  • 10.08.2019, 12:41
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Венедиктов: Зачем обновляют «союзный договор» с Беларусью?
Алексей Венедеиктов

Самая большая для Путина геополитическая катастрофа — распад Советского Союза.

Такое мнение высказал вхожий в кремлевские кабинеты главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедеиктов в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Объединение с Беларусью?... Всё — цена вопроса. А может быть, нужен совсем не референдум, а решение двух парламентов. Ну, с депутатами у нас разговор короткий, тем более союзное государство и так есть», — сказал Венедиктов.

«И сейчас мы видим, как чистят этот союзный договор от всяких «налипов», его обновляют, давайте скажем. Его обновляют, значит, взгляд туда  (на Беларусь)  есть», — цитирует главреда «Эха Москвы» БелаПАН.

«Самая большая для Путина  геополитическая катастрофа — распад Советского Союза. Не Советского Союза с Киргизией и Азербайджаном, а три вот эти республики, потому что это разделенный народ. Я думаю, что это идет от его восприятия, когда он  служил в ГДР. Вот был разделенный народ — ГДР, ФРГ, немцы. Разделенный же народ? Ну так случилось. Он мог быть разделенным еще сто тысяч лет, однако пошел процесс — бу-бух. Вот Осетия, был разделенный народ, в России и в Грузии. Вот первый шаг, и осетины бьются и просятся в Россию. Пока это неправильно, но я вас уверяю: пройдет какое-то время, и он скажет: да, разделенный народ наконец-то может объединиться... Это его история, история его жизни про разделенные народы. И поэтому, когда ты с ним говоришь или другие с ним говорят, или он публично выступает, самое главное понимать: он так думает. Это точка не где он играет, а где он так думает. А поскольку он человек уже в возрасте, как и я переубедить невозможно. У нас сложилась система ценностей, у него своя, у меня своя. Он так думает — всё».


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