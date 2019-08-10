Ын «красиво» написал Трампу и запустил еще две ракеты в Японское море 1 10.08.2019, 12:46

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КНДР запустила еще две ракеты неустановленного типа.

Об этом сообщает Reuters.

Запуск произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечает издание.

В КНДР заявляют, что запуск был произведен из города Хамхын на северо-востоке.

25 июля КНДР впервые запустила ракеты после встречи Ына с Трампом, состоявшейся в конце июня. Инцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.

7 августа Ким Чен Ын заявил, что последний запуск новых ракет является предупреждением США и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.