Под Брестом хотят провести восемь митингов против завода АКБ 1 10.08.2019, 13:06

Фото: svaboda.org

Заявки на их проведение были поданы в Брестский райисполком 9 августа.

Шесть митингов с 20 по 25 августа планируется провести на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» в деревне Тельмы Брестского района. По одному митингу 25 августа — на площадке перед Домом культуры в этой же деревне и в СЭЗ «Брест» рядом с заводом, сообщают naviny.by со ссылкой на правозащитника Романа Кисляка.

«После приостановления в июне строительства завода мы приостановили и подачу заявок на митинги. Но время идет, а окончательно вопрос с закрытием завода власти не решают. Люди хотят протестовать публично, на законных основаниях», — заявил Кисляк.