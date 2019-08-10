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Трамп, Зеленский и Путин

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  • Виталий Портников
  • 10.08.2019, 13:12
Трамп, Зеленский и Путин
Фото: facebook.com

США должны оставаться союзником Украины.

Личная готовность американского президента Дональда Трампа к встрече со своим украинским коллегой - вне всякого сомнения, большое достижение нового руководства страны.

До этого заявления Трампа обсуждались различные промежуточные форматы встречи американского и украинского президента. Говорилось о встрече в Варшаве, где оба лидера будут участвовать в мероприятиях, которые посвящены 80-й годовщине начала Второй Мировой войны. Обсуждалась возможность встречи Трампа и Зеленского на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако мы прекрасно понимаем, что все это - не столько сами переговоры, сколько подготовка к переговорам.

А настоящие переговоры президенты Соединенных Штатов проводят в Белом доме или в своих загородных резиденциях. Именно здесь обсуждаются главные вопросы сотрудничества, подготавливаются резонансные соглашения и документы. То, что Трамп пригласил Зеленского именно в Белый дом, означает заинтересованность американского президента в решении проблем, которые связаны с Украиной.

Однако теперь стоит задуматься не только о подготовке визита, но и о его содержании. Трамп, когда комментировал свою встречу с Зеленским, высказал предположение, что украинский президент сможет заключить соглашение с Владимиром Путиным. Однако пока что не вырисовываются даже контуры такого соглашения. Более того, ситуация в конфликте между Россией и Украиной продолжает обострятся, а президент Путин не отступает от своих классических требований к украинскому коллеге. Он требует от Владимира Зеленского того же, чего требовал от Петра Порошенко - предоставления особого статуса оккупированным районам Донбасса, прямых переговоров Киева с марионеточными властями «народных республик» и фактического отказа вооруженных сил Украины от защиты страны.

При этом сам Владимир Зеленский в своём последнем разговоре с Владимиром Путиным поставил под сомнение возможность фиксирования особого статуса оккупированного Донбасса в Конституции - что с точки зрения Кремля дезавуирует Минские соглашения и еще в большей степени затрудняет разговор президентов.

И это то, что должен понять Дональд Трамп. Соглашение Зеленского и Путина может появиться только как результат отказа российского президента от языка ультиматумов, от оккупации Донбасса и от аннексии Крыма. В любом другом случае Россия и Украина будут оставаться враждебными странами и их взаимная отчуждённость будет только усиливаться.

Конечно, могут сказать, что есть и другой путь решения проблемы - капитуляция президента Зеленского перед Кремлём. Но, готовность к такой   капитуляции   не обнаруживает сам Зеленский. Она будет означать резкое уменьшение влияния Соединенных Штатов в Европе, в частности, в их отношениях со странами Центральной Европы - а в этом уже не заинтересован сам Трамп. И к тому же даже теоретическая готовность исполнить ультиматум Кремля приведёт к резкой дестабилизации ситуации в самой Украине, возможно даже как гражданскому конфликту с непредсказуемыми последствиями для всего региона. Это будет самый настоящий крах Центральной и Восточной Европы.

Именно поэтому важно, чтобы президент Дональд Трамп оставался союзником для Владимира Зеленского именно в поиске путей такого урегулирования кризиса в российско-украинских отношениях, который бы не ослабил, а усилил Украину. И это именно то, что должен обьяснить своему американскому коллеге Владимир Зеленский.

Виталий Портников, Радио Свобода


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