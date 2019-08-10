К Любови Соболь ворвались сотрудники полиции в масках 10.08.2019, 14:11

Любовь Соболь

В штабе кандидата в депутаты проходит обыск.

В штаб незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь ворвались люди в масках. Об этом сама Соболь рассказала в трансляции в твиттере.

Соболь сообщила, что после этого в штабе начался обыск. Ее саму увезли оттуда.

На проспекте Сахарова в центре Москвы 10 августа проходит разрешенный митинг в поддержку политиков, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в Москве.