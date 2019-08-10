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К Любови Соболь ворвались сотрудники полиции в масках

  • 10.08.2019, 14:11
К Любови Соболь ворвались сотрудники полиции в масках
Любовь Соболь

В штабе кандидата в депутаты проходит обыск.

В  штаб незарегистрированного кандидата в  Мосгордуму Любови Соболь ворвались люди в  масках. Об  этом сама Соболь рассказала в  трансляции в  твиттере.

Соболь сообщила, что после этого в  штабе начался обыск. Ее  саму увезли оттуда.

На проспекте Сахарова в центре Москвы 10 августа проходит разрешенный митинг в поддержку политиков, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в Москве.


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