В Гомеле заметили странное атмосферное явление 3 10.08.2019, 14:18

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Люди шутят о вторжении инопланетян.

Фотография с необычным атмосферным явлением появилась в сообществе «ЧП Беларусь». В комментариях люди шутят о вторжении инопланетян и даже вспоминают Тора из киновселенной Marvel.

Как удалось выяснить gomel.today, на фото попало формирование кучевого облака, которое очень быстро собралось. Сверху можно заметить, как оно «разливается» по своему верхнему пределу. Такое облако может «разродиться» серьезным градом.

Подсветка может быть объяснена молниями, которые бьют прямо внутри облака из-за накопленного статического электричества. Но не исключено, что свечение вызвано прожектором или светом луны.