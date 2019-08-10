Общность & Сплоченность Виталий Шкляров

10.08.2019, 14:45

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Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Последние дни ясно показали, чего в первую очередь боится власть.

Не свободы слова и собраний, не независимого суда, не верховенства закона, нечестных выборов. В первую очередь власть боится общности и сплоченности людей. Именно горизонтальные связи между людьми власть многие годы уничтожала и продолжает уничтожать, последовательно и жестко. Власть предлагает каждому договариваться с ней отдельно.

Вот ты. Да, ты. Сюда иди. Не бойся ты. Деньги есть? Есть, очень хорошо. Вот тебе товарищ полковник. Его слушай. С ним делись. Он знает, что и как. Да не нужны все твои деньги, не дрожи. Даже наоборот: если ты с понятием, мы тебе еще подкинем. Из бюджета. Ну ты же с понятием, значит, разбираешься, что из бюджетных денег тебе, а что товарищу полковнику вернуть надо. Что? Независимый суд? Зачем он тебе? Независимый суд тебя же первого посадит за откаты.

А ты? Что там стоишь, подойди. Деньги есть? Нет? Хм, и впрямь нет. Но это ничего. Зато у тебя известность есть, авторитет личный, популярность – на работе, или в отрасли, или среди читателей или зрителей твоих. Вот тебе куратор из администрации президента. Его слушай. Да не бойся, не надо подписывать расстрельные списки. Ну иногда скажешь «коней на переправе не меняют, президента надо поддержать», и всё. Зато мы тебе денег дадим на твой театр. Что? Тебе не на театр? А на что? Паллиативная помощь? Это чего такое? Ладно, не объясняй, сколько? 5 миллиардов? Да пожалуйста. Ты же своя, с понятиями. Что? Свобода собраний? Да зачем она нужна? Твоим старикам она не нужна, иди к старикам, иди.

А вот ты ещё. Тоже сюда иди. Ни денег, ни популярности? Ну и что, и ты пригодишься. Ты вот кто? Учительница? Ну так отлично. Вот тебе начальник твоей районной «Единой России». Его слушай. Иди в участковый избирком, он устроит. И правильно считать голоса научит. Фальсификации? Да ну брось. Зачем тебе честные выборы? Ведь этого же начальника районной «Единой России» и надо выбрать. Вы что, не родные друг другу? Ты поможешь его выбрать – он поможет тебе. Он же власть. Премию подкинет, сына твоего в институт устроит.

Да, и ещё. Каждого касается, запоминайте. Я, власть, не людоедская. Я голодомор не устраиваю. Людей не расстреливаю. Миллионами не сажаю. К своим я вообще нормально отношусь. Кого угодно спроси. Вот бизнесмен, его спроси, он же работодатель твой. Вот директор благотворительного фонда, её спроси, она ж почти святой человек. Вот учительница, её спроси, она ж ребёнка твоего учит.

Так власть с каждым по отдельности и разговаривает. В результате в нашем обществе уже почти не осталось горизонтальных связей. Нет никаких независимых от власти объединений людей – ни формальных, ни даже неформальных. Где зачатки подобного появляются – приезжает каток, как для санкционных продуктов. Все связи, все цепочки строго вертикальные, и отдельно взятый обычный человек всегда находится в самом низу этой цепочки. А могучая, грозная власть где-то высоко вверху. И лучше ее не злить. Раз она следит, чтобы мы не брались друг с другом за руки, чтобы не строили своих живых цепочек – не будем.

Итог очень прост. У нас в стране на данный момент нет уже ни государства, ни общества. Власть и население есть, а государства и общества нет. Государство – это система институтов, опирающихся на закон, а не втиснутых в вертикаль. Общество – это сложный организм, понимающий свои интересы и самоорганизующийся для их отстаивания.

Государство и общество всегда находятся в сложных отношениях, всегда конфликтуют и всегда же договариваются, в этих отношениях нет барина и холопов. Власть же и население, особенно в России сейчас, это как раз барин и холопы и есть. Барин вместо государства и холопы вместо общества.

Виталий Шкляров, Эхо Москвы