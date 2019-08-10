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Белорусские теннисистки узнали соперниц турнира в Цинциннати

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  • 10.08.2019, 14:46
Белорусские теннисистки узнали соперниц турнира в Цинциннати
ФОТО: REUTERS
АРИНА СОБОЛЕНКО (СЛЕВА) И АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

Призовой фонд турнира - 2,6 миллиона долларов.

Стали известны соперницы трех белорусских теннисисток в  первом круге турнира в  Цинциннати с  призовым фондом более 2,6 млн долларов. Он  пройдет с  12 по  18  августа.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (девятая в  рейтинге WTA) сыграет с  хорваткой Петрой Мартич (21-я ракетка мира).

Виктория Азаренко (39-я в  рейтинге) сразится со  швейцаркой Белиндой Бенчич (12-я ракетка).

Александра Саснович  же (46-я в  рейтинге) померится силами с  одной из  победительниц квалификации.


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