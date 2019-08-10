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Роман Безсмертный: Украине следовало остановить участие в Минских переговорах

  • 10.08.2019, 15:23
Роман Безсмертный: Украине следовало остановить участие в Минских переговорах
Роман Безсмертный

Режим тишины сорван.

Представитель Украины в  Трехсторонней контактной группе  Роман Безсмертный считает, что Украине следовало приостановить участие в  минском переговорном процессе после нарушения «хлебного перемирия».

Безсмертный сказал, что Украина должна была приостановить участие в  минских переговорах после гибели четырех военных на  Донбассе до  тех пор, пока не  состоится встреча в  «нормандском формате».

«Почему я  последние два дня настаиваю на  том, что надо было сделать заявление, что Украина приостанавливает участие в  минском процессе до  того момента, пока не  соберется нормандский формат и  не  решит вопрос ответственности тех, кто совершил это преступление? Потому что договоренности действительно предполагают ответственность. В  результате того, что произошло, могли быть сорваны не  только договоренности, а  могли начаться широкомасштабные бои. Пока не  будет привлечен к  ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше нельзя делать. Так вырабатываются механизмы»,  — цитирует Безсмертного Gordon.UA.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6  августа  обратился  к  лидерам стран «нормандской четверки» с  призывом в  кратчайшие сроки провести переговоры по  Донбассу. Украинский лидер обращает внимание, что  «хлебное перемирие» продержалось 17 дней  — во  вторник во  время обстрела погибли четверо украинских военных.

«Сегодняшний инцидент направлен на  подрыв не  только этого перемирия, но  и  переговорного процесса в  целом. Украина искренне желает мира. И  наше желание неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто этого мира не  хочет»,  — заявил Зеленский.


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