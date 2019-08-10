Роман Безсмертный: Украине следовало остановить участие в Минских переговорах 10.08.2019, 15:23

Роман Безсмертный

Режим тишины сорван.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный считает, что Украине следовало приостановить участие в минском переговорном процессе после нарушения «хлебного перемирия».

Безсмертный сказал, что Украина должна была приостановить участие в минских переговорах после гибели четырех военных на Донбассе до тех пор, пока не состоится встреча в «нормандском формате».

«Почему я последние два дня настаиваю на том, что надо было сделать заявление, что Украина приостанавливает участие в минском процессе до того момента, пока не соберется нормандский формат и не решит вопрос ответственности тех, кто совершил это преступление? Потому что договоренности действительно предполагают ответственность. В результате того, что произошло, могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечен к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше нельзя делать. Так вырабатываются механизмы», — цитирует Безсмертного Gordon.UA.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 августа обратился к лидерам стран «нормандской четверки» с призывом в кратчайшие сроки провести переговоры по Донбассу. Украинский лидер обращает внимание, что «хлебное перемирие» продержалось 17 дней — во вторник во время обстрела погибли четверо украинских военных.

«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне желает мира. И наше желание неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто этого мира не хочет», — заявил Зеленский.