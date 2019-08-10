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В России настал переломный момент

  • 10.08.2019, 15:41
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В России настал переломный момент

Власть перезрела.

Август в Москве выдался странным. Путин пришел к власти 20 лет назад, и его правление достигло этапа перезрелости, пишет журналист Пекка Хакала для Helsingin Sanomat (Финляндия) (перевод - inosmi.ru).

На этой неделе московские митинги обрели странный поворот. Прокурор потребовал лишить супругов родительских прав на годовалого ребенка и обвинил родителей в оставлении ребенка в опасности.

Власти проводят строгую линию в вопросе митингов за свободные выборы в московскую Думу. До недавних пор суровые меры активно поддерживались. Однако решение о лишении супружеской пары родительских прав, вероятно, нарушило определенную границу.

Похоже, этим летом в России настал определенный переломный момент. Что произошло? Вернемся к прошлому вторнику, 30 июля.

Поздним вечером новостное агентство «ТАСС» сообщило, что Следственный комитет завершил проведение следствия в отношении оставления в опасности годовалого Артема Проказова. Об этом сообщил адвокат родителей Артема, Ольги и Дмитрия, Максим Пашков.

Во вторник так называемое «дело Артема» еще не успело утратить силу. Следственный комитет Москвы объявил о выдвижении обвинения ранее в тот же день, и Перовский районный суд сообщил, что берет это дело на рассмотрение.

Прокурор также заявил, что выяснит, виновны ли другие демонстранты-родители в совершении подобных преступлений. О дополнительном расследовании информации нет. О приостановке дела об Артеме заявлено не было, но, по мнению следователей по уголовным делам, развитие дела вряд ли окажется для прокуратуры успешным.

Московские митинги за свободные выборы в Думу, которые должны состояться через месяц, длятся уже дольше двух недель. Митинг, состоявшийся неделей ранее, собрал более 10 тысяч участников, и полиция перешла к активным действиям: в субботу 27 июля было задержано более тысячи демонстрантов.

Активист Сергей Фомин по-прежнему руководил группами людей на улицах. Фомин увел группы людей через Брюсов переулок западнее Кремля подальше от когтей ОМОНа. Люди шли по Старому Арбату, большинство шло к метро.

У входа в метро Фомин встретил свою двоюродную сестру Ольгу Проказову, ее мужа Дмитрия и маленького Артема. До этого все четверо были на митинге вместе. Фомин ‒ крестный старшего брата Артема и друг детства Дмитрия Проказова.

Пара передала Артема Фомину в переноске для ребенка перед входом в метро. Это действие, как выяснилось позже, было запечатлено на видео. На самом деле, действия Фомина записывались на видео на всех митингах.

В прошлые выходные митинги и демонстрации продолжились, но произошло и кое-что другое. Фомина обвинили в организации массовых беспорядков, за что можно получить 12 лет тюрьмы.

Около одиннадцати вечера в субботу настала очередь родителей Артема, рассказывает Ольга Проказова в интервью интернет-порталу «Медиазона».

«К нам в субботу ночью в 22:48, что-то в этом духе, постучали в дверь, мы, собственно, уже были раздеты и собирались спать. Мы спросили, кто там, сказали, что на нас жалуются соседи».

Проказовы открыли дверь, в квартиру вошла следственная группа, некоторые были вооружены. Они изучили фотографии, телефоны и компьютеры, супругам зачитали обвинение в оставлении малолетнего ребенка в опасности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

«Мы были в таком шоке ‒ это безумная дикость», ‒ считает Проказова.

На этой неделе на ютьюб-канале «ДокСФЕРА» появилось видео, на котором были запечатлены действия Фомина и передача ему Артема. Это видео показали и по телевидению. Сообщалось, что митингующие использовали ребенка в своих целях: «с кенгурятником» и маленьким ребенком Фомин смог беспрепятственно выйти из окружения полиции.

По словам подозреваемых, никакого окружения на Старом Арбате не было. По информации телеканала «Дождь», в видео есть почерк Центра «Э», главного управления МВД по противодействию экстремизму.

Дело было предано огласке. Член совета по правам человека России Ирина Киркова и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова посчитали действия прокурора чрезмерными.

В этом нет ничего удивительного. Порог для изъятия ребенка из семьи в России выше, чем в Финляндии. Если процедура изъятия ребенка из семьи все же проводится, ее до последнего стараются проводить в сотрудничестве с родителями.

Обычно власти занимают в московских демонстрациях строгую позицию. Тысячи получают удары или подвергаются задержанию, военнослужащих, участвовавших в протестах, увольняют из армии, лидеров оппозиции арестовывают, действия некоторых трактуются как «организация массовых беспорядков».

Упомянутое название преступления наводит на мысли о грандиозной демонстрации на Болотной площади, которая прошла восемь лет назад, хотя сейчас масштабы протестов значительно меньше. У оппозиции в Москве и особенно в центральных избирательных округах больше поддержки, чем в других регионах, но власть в городе прочно находится в руках союзников Путина. Кроме этого, мэр Собянин на самом деле пользуется большой популярностью.

Прокурор, полиция и Росгвардия реагируют слишком сильно, потому что не знают, что нужно делать. Путин оказался у власти девятого августа 1999 года, когда президент Борис Ельцин назначил его на пост премьер-министра. Авторитарной системе, названной «путинизмом», уже ровно 20 лет.

В свой первый президентский срок Путин сосредоточился на вопросах вступления во власть и реформах, во второй срок ‒ на внешней политике. Сейчас кажется, что президент не может сосредоточиться ни на чем.

Кроме того, в этот раз митинги были освещены в том числе и государственными СМИ России. У них, естественно, свой взгляд на происходящее, но ранее подобные протесты с легкостью замалчивались.

Август в Москве выдался странным.


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