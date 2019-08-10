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Работникам хрустального завода в Борисове не платят зарплату

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  • 10.08.2019, 16:22
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Работникам хрустального завода в Борисове не платят зарплату
Фото с сайта tut.by

Беды старейшего предприятия Борисова начались, когда оно подверглось «модернизации».

Государственное предприятие «Борисовский Хрустальный завод им. Ф.Э. Дзержинского» вновь попало в черный список организаций, допустивших в июне 2019 года нарушения сроков выплаты и порядка выплаты заработной платы или сумм, причитающихся работникам при увольнении, пишет сайт ex-press.by.

Информация об этом размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Более двух лет назад, 23 июня 2017 года, это предприятие посетил тогдашний премьер-министр Андрей Кобяков. По итогам визита он сделал весьма «оптимистическое заявление» о том, что предприятию будет оказана поддержка в соответствии с комплексом мер, разработанных правительством.

Хрустальный завод, начиная с 2013 года по решению Экономического суда, находится в процессе «оздоровления». Срок санации заканчивается 31 декабря 2019 года, если не будет в очередной раз продлен.

Беды Хрустального начались в 2007 году, когда по решению правительства одно из старейших предприятий Борисова подверглось модернизациии.

В инвестиционный проект производства медицинского стекла вложили 58 млрд тогдашних неденоминированных рублей. В конце концов, с неоднократными срывами сроков в 2009 году на заводе были созданы мощности по выпуску 125 млн ампул в год. Но в итоге продукция оказалась дорогой по сравнению с зарубежными аналогами, и, стало быть, не востребованной.

Проблемы накапливались, к 2013 году модернизированное предприятие задолжало поставщикам сырья и энергии 78 млрд руб. То есть, значительно больше, чем было вложено в модернизацию. Расплатиться не представлялось возможным, и началась процедура банкротства.

Банкротить после модернизации государственное предприятие не решились, поэтому началось бесконечное, ни единожды продлевавшееся «оздоровление».

После визита Кобякова главная газета страны «СБ Беларусь сегодня» в ноябре 2017 года опубликовала статью под вдохновляющим заголовком «У Борисовского хрустального завода открывается второе дыхание».

В статье шла речь о том, что на базе государственного предприятия по решению правительства создаются два отдельных производства: по выпуску хрусталя и медицинского стекла и сообщалось о том, что уже зарегистрированы ОАО «Борисовский хрусталь» и ОАО «Белмедстекло».

В статье цитировалось мнение первого заместителя председателя комитета экономики Минского облисполкома Татьяны Бранцевич:

— Минский облисполком поддерживает нормативный акт, подготовленный Министерством архитектуры и строительства, по разделению производства на Борисовском хрустальном заводе на две части: медицинского стекла и хрусталя, которые будут развиваться параллельно и независимо, и готов участвовать в софинансировании данного проекта. Но этот вопрос до конца не решен и вынесен на уровень правительства…

Действительно, 15 августа 2017 года Борисовская инспекция Министерства по налогам и сборам поставила на учет эти два ОАО, и у обоих даже появились свои внешне совершенно одинаковые сайты.

Увы, в разделе «Новости» на обоих сайтах размещена унылая констатация «Новостей пока нет…». Зато опубликованы годовые отчеты за 2018 год.

Из них можно узнать, в частности, что в минувшем году в ОАО «Белмедстекло», акционерами которого стали четыре юридических лица, трудились всего два человека. Из отчета следует, что никакой финансовой, а, стало быть, и производственной деятельности ОАО не вело, но на его счет поступило 12 тысяч рублей «прочих поступлений». Можно предположить, что эти деньги предназначались акционерами для содержания двух вышеупомянутых работников общества.

Аналогичная ситуация и с ОАО «Борисовский хрусталь». Правда у «Хрусталя» только один акционер — юридическое лицо, а работников в минувшем году не было вообще.

Вот, пожалуй, и все «второе дыхание».

В этой связи, пожалуй, будет уместно вспомнить анекдот из жизни замечательной актрисы Фаины Раневской.

«В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Раневская наклонилась к уху соседа и шепотом, но так, чтобы все слышали, выдала:

— Чувствуете, голубчик? У кого-то открылось второе дыхание!».


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