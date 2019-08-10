Как мать троих детей из Витебска стала дальнобойщицей 6 10.08.2019, 16:32

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Светлана Белоусова раньше работала преподавателем.

Многодетная мама Светлана Белоусова из Витебска имеет экономическое и педагогическое образования, работала преподавателем и вела семейный бизнес. А теперь мать троих детей работает в необычной для женщин профессии – водителем в международных перевозках. О том, как это быть дальнобойщицей, она рассказала корреспондентам «Белсата».

Светлана Белоусова отмечает, что пришла в профессию спонтанно. После развода, когда нужно было искать работу, чтобы оплатить долги и заработать на воспитание детей. Стать дальнобойщицей решила потому, что в профессии достойные зарплаты, хотя и работать тяжело. Теперь она может позволить приобрести не только «то, на что хватает, а то, что действительно хочется».

Вообще управлять автомобилем и посещать разные страны Светлана любит, а свой водительский стаж отсчитывает с 12-и лет, когда впервые села за руль отцовского «Москвича».

«Я очень благодарна своим коллегам, которые, слава Богу, с пониманием относятся к тому, что я новичок в этой профессии. Я, кроме того, и девочка. И дальнобойная помощь все-таки есть», – говорит водитель.

Вместе с тем она признает – быть водителем не всегда безопасно. Даже на платных стоянках могут слить топливо, порезать тент, залезть в прицеп, вскрыть кабину, отравить газом. Поэтому приходится спать одетой, рядом класть металлическую лопатку весом несколько килограммов.

«Конечно, трудно оставлять детей дома, за ними ухаживает бабушка, старший брат помогает воспитывать, но, конечно, детям нужна мама», — отмечает женщина.

Быть ежедневно с детьми ей помогают социальные сети. А уже дома Светлана старается как можно больше времени проводить с семьей, посещать различные мероприятия, спортивные события.

Об особенностях съемок сюжета рассказала его автор Елена Шабуня.

«С одной стороны, женщин-дальнобойщиц в Беларуси мало и интересно услышать, как они работают, насколько это тяжелая работа для женщины. С другой стороны, ситуация стандартная в Беларуси с многочисленными разводами и с тем, что чаще после развода матери сами материально содержат своих детей. Отцы же или не работают вовсе и им нечего дать, или, как в этом случае, отец остался состоятельным, имел свою фирму, несколько машин, но детей не содержал», — отметила автор.