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Фотофакт: Рэпер Face выступил на митинге в Москве, несмотря на запрет мэрии

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  • 10.08.2019, 17:00
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Фотофакт: Рэпер Face выступил на митинге в Москве, несмотря на запрет мэрии

Cо сцены он заявил, что пришел на митинг ради свободы своего народа.

На проспекте Сахарова в центре Москвы 10 августа проходит разрешенный митинг в поддержку политиков, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в Москве.

На митинге выступил рэпер Face, несмотря на запрет мэрии. Он исполнил перед митингующими песню «Юморист» и сказал со сцены, что пришел на митинг ради свободы своего народа.

Ранее организаторы согласованной акции сообщили, что в мэрии запретили выступление на этом митинге популярных среди молодежи артистов, передает «Эхо Москвы».

До этого на сцене был журналист Леонид Парфёнов. На акцию также пришли рэпер Oxxxymiron, журналист Юрий Дудь и ряд популярных видеоблогеров – суммарно у них больше 20 миллионов подписчиков. Как только стали выступать музыканты, к шатрам рядом со сценой подошли две шеренги силовиков. Oни без жетонов и других опознавательных знаков.


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