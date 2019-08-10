В Москве на митинг за свободные выборы пришли около 50 тысяч человек

В Москве на митинг за свободные выборы пришли около 50 тысяч человек6
- 10.08.2019, 17:18
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Среди выступавших была писательница Людмила Улицкая.
Согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве собрал около 50 тысяч человек. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на движение «Белый счетчик».
Среди выступавших была писательница Людмила Улицкая. Вместо обычной речи она обратилась к властям в стихотворной форме.
Помимо Людмилы Улицкой, на митинге выступили рэпер Face, муниципальный депутат Илья Азар, журналист Леонид Парфенов, стендапер Данила Поперечный и другие.
Юная Москва pic.twitter.com/wlxknna89Q— Andrey Borodulin (@_Borodulin) August 10, 2019