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В Москве на митинг за свободные выборы пришли около 50 тысяч человек

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  • 10.08.2019, 17:18
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В Москве на митинг за свободные выборы пришли около 50 тысяч человек

Среди выступавших была писательница Людмила Улицкая.

Согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве собрал около 50 тысяч человек. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на движение «Белый счетчик».

Среди выступавших была писательница Людмила Улицкая. Вместо обычной речи она обратилась к властям в стихотворной форме.

Помимо Людмилы Улицкой, на митинге выступили рэпер Face, муниципальный депутат Илья Азар, журналист Леонид Парфенов, стендапер Данила Поперечный и другие.

Фото: svoboda.org


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