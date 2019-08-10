Что на самом деле происходит в Кыргызстане 2 10.08.2019, 17:24

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Страна готова воспламениться.

"Кыргызстан переживает эскалацию насилия. В четверг после второго штурма полиция арестовала бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который обосновался в своей резиденции в селе Кой-Таш, расположенном неподалеку от столичного города Бишкек", - пишет журналист французской Liberation (перевод — inopressa.ru) Валентин Себрон.

"Алмазбек Атамбаев находился во главе Кыргызстана с 2011 по 2017 год, в конце июня ему были предъявлены обвинения в коррупции. Еще он подозревается в личном обогащении - "незаконном приобретении земли" - и в злоупотреблении властью за "освобождение члена мафиозного клана". По мнению Алмазбека Атамбаева, эти обвинения "абсурдны". Он осуждает любые попытки его арестовать, так как считает их политической атакой со стороны своего преемника Соорнбая Жээнбекова. Он уже трижды отказывался предстать перед киргизскими судами", - говорится в статье.

"(...) В среду спецназом была осуществлена первая операция по его задержанию, но почти тысяча сторонников бывшего президента встали на его защиту. Между сторонниками Атамбаева и полицией произошло напряженное противостояние", - пишет издание.

"У бывшего президента много сторонников, а поддержка Соорнбая Жээнбекова в Кыргызстане далеко не единодушна, - поясняет Libération специалист по Центральной Азии Рене Канья. -Тем более, что в регионе вокруг Кой-Таш господствует племя солто. А Алмазбек Атамбаев является представителем этого племени".

"(...) Арест Атамбаева может привести к новым жестоким столкновениям в этой стране с населением более 6 млн человек. Кыргызстан, ставшая независимой в 1991 году после распада СССР, постоянно находится в состоянии политической нестабильности. Бывшая советская республика, которая все еще близка к России, пережила уже две революции в 2005 и 2010 годах, что привело к отставкам президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. В то время нынешние противники Атамбаев и Жээнбеков были союзниками и всячески поощряли эти свержения. После того, как истек срок полномочий Алмазбека Атамбаева, он даже поддержал кандидатуру своего протеже Соорнбая Жээнбекова в качестве своего преемника", - напоминает журналист.

"С тех пор ситуация изменилась и два лагеря находятся в противостоянии. В июне бывший президент встретился с президентом России Путиным, обеспокоенным возобновлением беспорядков в регионе. Россия, у которой есть военная база в Манасе, неподалеку от Бишкека, поощрила стремление к "стабильности", всячески подтверждая свою поддержку нынешнего президента. Однако в начале июля сторонники бывшего президента пригрозили, что будут устраивать массовые митинги в течение двух месяцев, если правительство не уйдет в отставку, а парламент не будет распущен. Сразу после первой неудачной попытки его ареста бывший президент заявил, что народ Кыргызстана "никогда не будет жить на коленях, никогда не будет стадом овец, никогда не будет рабом правящего клана".

По мнению Рене Канья, этот арест "может стать искрой, от которой взорвется Центральная Азия. Определяющей станет способность или неспособность Алмазбека Атамбаева запускать массовые митинги".

"Тем временем Франция призвала своих граждан проявлять бдительность: "Обстановка вокруг деревни Кой-Таш остается неясной. В Бишкеке она спокойная, но в ближайшее время могут произойти митинги и столкновения", - передает Libération.