В Эфиопии нашли следы охотников каменного века 1 10.08.2019, 17:41

1,103

Фото: N+1

Следы относятся к периоду 31- 47 тысяч лет назад.

Группа ученых из США, Германии, Эфиопии и Швейцарии обнаружили в высокогорных районах Эфиопии следы долговременного пребывания людей 31-47 тысяч лет назад. Древние охотники-собиратели жили на высоте около 3,5 тысяч метров недалеко от источника обсидиана, из которого можно было делать орудия, сообщает zn.ua.

До недавнего времени исследователи считали, что заселение высокогорных районов (выше 2,5 тысяч метров над уровнем моря) началось около 11,7 тысяч лет назад. Вместе с тем, последние данные свидетельствуют, что денисовцы жили на Тибетском плато около 160 тысяч лет назад, а современные люди появились там 30-40 тысяч лет назад.

Теперь оказалось, что люди жили в горах Бале на юго-востоке Эфиопии 31-47 тысяч лет назад. Это ученые выяснили после того, как исследовали скальную нишу Финча Хабера, расположенную на высоте 3469 метров, на берегу небольшого ручья. Они провели в этом месте археологические и гляциологические исследования, зоогеографический анализ и геохимические исследования почвы.

Исследователи выяснили, что здесь жили охотники-собиратели. Ученым также удалось обнаружить орудия из обсидиана, выход на поверхность которого находится менее чем в десяти километрах и примерно в 700 метрах выше скальной ниши. Также авторы обнаружили здесь керамические черепки и стеклянную бусину. Остатки обожженного угля и многочисленные кости животных помогли ученым датировать стоянку. Анализ костей показал, что древние люди питались в основном кротовыми крысами, которые весят около килограмма и часто встречаются в этом регионе.

Были найдены также кости африканской антилопы ньялы, павианов и небольшого хищного животного (возможно, это была лиса). Кроме того, исследователи нашли кусок страусиной скорлупы, которую принесли откуда-то из равнинной местности, поскольку страусы на высокогорье не водятся. Как показали гляциологические исследования, у людей хватало пресной воды; Финча Хабера находилась в 500-700 метрах ниже границы горного ледника.