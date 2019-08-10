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«Мы старались мыться, стирать и готовить ночью, но сэкономить не получилось»

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  • 10.08.2019, 18:04
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«Мы старались мыться, стирать и готовить ночью, но сэкономить не получилось»

Толку от перехода на почасовую оплату электроэнергии нет.

С 1 июля в Беларуси действует т. наз. трехзонный тариф на оплату электрической энергии для бытовых нужд, пишет «Вечерний Брест».

Он утвержден постановлением Совета министров, чтобы стимулировать граждан больше пользоваться электричеством в периоды минимальных нагрузок, соответственно, снижая их в часы пик.

На данный момент двухзонным тарифом пользуются 605 абонентов, трехзонным - 20 индивидуальных потребителей из 641 362

Чем отличается трехзонный тариф от двухзонного, который применяется с 2013 года и продолжает действовать параллельно? Как абоненту перейти с обычного одноставочного тарифа на дифференцированный? Об этом рассказал Руслан Меленчук, начальник отдела сбыта энергии РУП «Брестэнерго»:

- Новый дифференцированный тариф, трехзонный, предоставляет абоненту более широкий выбор временного промежутка для наиболее активного пользования электроприборами, особенно с высокой степенью энергопотребления (стиральными, посудомоечными машинами, электроинструментами и пр.). При этом новый тариф не отменяет действие прежнего двухзонного (с минимальными нагрузками с 22 до 17 часов и максимальными - с 17 до 22).

Чтобы оплачивать потребленную электроэнергию по дифференцированным тарифам (двух- или трехзонному), абоненту необходимо:

1. Иметь в своем распоряжении электронный счетчик.

2. Написать заявление в абонентскую службу энергоснабжающей организации. Специалисты проведут перенастройку счетчика (бесплатно), и он начнет считать киловатты по-новому, с учетом времени их потребления. Если у вас установлен индукционный (механический) прибор учета, его необходимо будет заменить на новый, электронный. Но купить счетчик абоненту придется на свои средства либо дождаться очереди, когда его поменяют сотрудники электросетей в рамках программы модернизации, действующей до 2023 года.

Можно ли перейти с одного тарифа на другой в течение года? Например, с трехзонного на двухзонный, либо вернуться к обычному одноставочному?

- Такой переход потребитель может осуществлять сколь угодно часто, с условием, что только первая параметризация (изменение настроек) осуществляется бесплатно, последующие - за счет абонента.

Источник: vb.by

«Увы, сэкономить не получилось»

«Мы с супругой решили попробовать перейти на двухзонный тариф в надежде сэкономить. Будучи в Германии у знакомых, мы видели, что у них система дифференцированной оплаты позволяет существенно снизить нагрузку на сети и весьма выгодна для потребителей, если правильно все делать. Наши немецкие друзья рассказывали, что включают стиральную машинку только ночью, моют посуду и принимают душ поздно вечером, а уборку стараются делать в выходные дни. Платят за энергию меньше в полтора-два раза, чем если бы они пользовались обычным тарифом по единой ставке. Увы, у нас экономии не получилось — скажу честно. Как мы ни старались мыться, стирать белье и выпекать в духовке после 22:00, одно время днем даже компьютер не включали, жена на машинке шила по ночам, все равно заплатили больше, чем по единому тарифу. Судите сами: на сегодня общий тариф — 19 копеек за киловатт, ночной – 12, дневной — 35. По идее должно быть что-то среднее», – рассказал брестчанин Дмитрий.


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