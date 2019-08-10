Стало известно, как пройдет празднование 28-й годовщины Независимости Украины 2 10.08.2019, 18:18

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Нынешнее празднование пройдет в новом формате.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского согласовали план проведения мероприятий к годовщине Независимости Украины. Как сообщает сегодня пресс-служба президента, празднование пройдет в новом формате, главным акцентом торжества станут дети как будущее страны, пишет zn.ua.

Указывается, что празднование главного праздника Украинского государства начнется с чествования памяти героев, которые отдали жизнь за свободу и независимость страны. Церемония начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Там провозгласят общенациональную минуту молчания, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие украинские города – как символ ста ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

В мероприятии вместе с Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие павших защитников страны, ветераны АТО, дети. На месте гибели Героев Небесной Сотни будет возложены цветы и повязаны сине-желтые ленты.

После этого под звон колоколов на майдане Независимости поднимут флаг Украины, военный хор исполнит гимн. Также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые песни в современной аранжировке в исполнении оркестров и музыкантов. Около 9:50 начнется награждение граждан Украины за успехи в различных сферах.

В завершение состоится праздничное шествие. После этого в 11:00 начнется марш защитников Украины с участием ветеранов.