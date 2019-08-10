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Татьяна Носкова: Власть цинично прячется за детей

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  • 10.08.2019, 18:21
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Татьяна Носкова: Власть цинично прячется за детей
Татьяна Носкова

Активистка из Светлогорска обратилась в ООН.

Эко-активистка из Светлогорска Татьяна Носкова обратилась с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне она поднимает вопрос, почему в 70-ти тысячном городе невозможно публично выразить протест, связанный с экологической проблемой города, пишет «Гомельская весна».

В прошлом году Татьяна трижды заявляла в районном центре мирные акции протеста и получала запреты. Дело в том, что в городе принято решение, по которому митинговать разрешено в единственном месте на стадионе «Бумажник». В других местах запрещено, ослушавшиеся власть рискуют попасть под санкции - крупный штраф или арест до 15 суток.

«Власть разрешила митинговать на стадионе, а когда мы соглашаемся, оказывается для нас и там нет места, в моих трех случаях по информации чиновников там якобы проводились детские мероприятия. Иными словами, власть цинично прячется за детей, запрещая нам взрослым вслух обсуждать экологическую проблему города, связанную с китайским заводом беленой целлюлозы», - заявляет Носкова.

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, хотя с начала года в силу вступили так называемые «косметические» поправки в базовый закон о массовых мероприятиях, позволяющие в некоторых случаях не просить разрешение на проведение мирных собраний, тем не менее, с его слов, ситуация все равно полностью находится под контролем чиновников.

«Известно, что у нас запрещается проводить несколько мероприятий в одном и том же месте. В Светлогорске таким местом определен стадион, на котором всегда что-то проходит – если не тренировки спортсменов, так детские праздники, которые власть организовывает, чтобы не дать собраться противникам завода беленой целлюлозы. Получается замкнутый круг, право вроде есть, а реализовать его невозможно», - прокомментировал ситуацию правозащитник.

В жалобе в КПЧ ООН Татьяна Носкова кроме установления нарушений ее прав на мирное собрание и выражения мнения просит обязать белорусское правительство изменить национальное законодательство о массовых мероприятиях таким образом, что бы каждый имел возможность публично выступать в защиту общественных интересов.

Напомним, по аналогичным запретам в Светлогорске мирных акций протестов в КПЧ ООН в текущем году обратились правозащитница Алена Маслюкова и эко-активист Анатолий Змитрович. Жалоба еще одного местного эко-активиста Андрея Смоленчука, связанная с запретами протестных акций в Светлогорске сейчас находится в Верховном суде, после чего также будет передана на рассмотрение на международный уровень.


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