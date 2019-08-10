Грабли для Путина 3 Герман Обухов

10.08.2019, 18:26

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Герман Обухов

Россия живет по своему вектору.

Проблема для Путина и России в том, что власть там отрицает историю и диалектику развития общества. Они живут по своим законам и "суверенным понятиям". В России на эти "грабли" наступали очень многие, - Николай І, начиная с восстания декабристов в 1825, Николай ІІ, отрекшийся от престола в феврале 1917, А. Керенский, "проспавший" революцию в октябре 1917-го, И. Сталин, уверовавший в свое могущество, Н. Хрущев, потерявший контроль над партией в 1964, М. Горбачев, не рассчитавший своих сил в период "полураспада" государства.

Бориса Ельцина уговорили или по сути заставили уйти с поста президента в 1999 под угрозой потери всего, что "семибанкирщина" успела награбить в России. Прошло 20 лет с того дня, как Россия живет по своему безумному вектору самоуничтожения.

Все это к чему? Президент России Путин объяснил как-то западным журналистам, что Россия подписывала договор в Будапеште о территориальной целостности Украины не с тем правительством, которое пришло к власти после революции достоинства 2014 года. Иными словами – он не признал легитимность украинского руководства, начиная с февраля 2014 года. Что ж, пойдем этим путем и посмотрим – что должен был сделать Путин, войдя "на престол" в 2000 году. Самое первое, - разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, так как там со времен американской революции в 1775 году, покончившей с господством британской короны, власть с его точки зрения не легитимна. Далее, разорвать дипломатические отношения с Францией, где после Великой революции 1789 года страной управляет сегодня не Король Людовик 29, а Президент Жак Ширак. Свернуть все отношения с Германией, которой вместо Вильгельма после революции 1848 года руководит Канцлер Герхард Шредер. Этот список можно продолжить до бесконечности.

Теперь на минуточку внимание, что самое интересное, – сам Володя Путин, как президент России, абсолютно не легитимен, поскольку был наделен властью другим таким же не легитимным президентом России Борисом Ельциным, пришедшим к власти в результате буржуазной революции 1989 года и государственного переворота 1993 года. Как говорят в народе: "Ау! гараж! вы где?". Власть в России сегодня явно потеряла берега и для нее белое навсегда стало черным. Что-то доказывать ей бесполезно. Когда украдена вся страна и у народа выключено сознание, говорить там о чем-то бесполезно, пока эти бессменные "грабли" не появятся перед лбом. Нет ни малейшего сомнения в грядущем и очередном социальном потрясении на российских просторах. Можно ли это предугадать во временном интервале? Боюсь, нет.

Давайте останемся пессимистичными оптимистами. В 1980 году третий секретарь Посольства США в СССР (скорее всего, он же и офицер ЦРУ) говорил мне в частной беседе в одном из кафе Москвы: "этот строй продержится еще лет 50". На что я ему отвечал: " даю лет 20, не больше". Мы оба ошибались. Он на сорок лет, я на десять.

Герман Обухов, «Обозреватель»