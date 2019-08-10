Поющий кот стал звездой Сети 4 10.08.2019, 18:37

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Фото: instagram.com/sokimunchkin

Животное перепело хит известной американской звезды.

На Instagram-странице Sokimunchkin, у которой около трех тысяч подписчиков, появился забавный видеоролик с котом в главной ролик, который "поет" кавер на песню Bad Guy недавно прославившейся американской певицы Билли Айлиш, пишет сайт segodnya.ua.

К слову, юная певица Билли Айлиш стала неожиданным открытием в мире музыки. Ее фан-база насчитывает миллионы людей, и не оставляет равнодушными даже домашних любимцев. Кот-блогер Соки породы манчкин, например, создал собственный кавер на один из громких хитов Билли, а именно трек Bad Guy. Пользователи сети пишут, что это даже лучше, чем оригинал.