Поющий кот стал звездой Сети

Поющий кот стал звездой Сети4
- 10.08.2019, 18:37
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Животное перепело хит известной американской звезды.
На Instagram-странице Sokimunchkin, у которой около трех тысяч подписчиков, появился забавный видеоролик с котом в главной ролик, который "поет" кавер на песню Bad Guy недавно прославившейся американской певицы Билли Айлиш, пишет сайт segodnya.ua.
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Hey guys! I’m Soki🐱. I did a cover of Billie Eilish - “Bad Guy”. Enjoy!!! @billieeilish . . . . . . . . . . #9gagcat #meow #catsofinstagram #cat #cats #catstagram #cats_of_world #cats_of_instagram #cute #cat_features #catlover #catoftheday #catslife #catlife #meows #animals #animalcrossing #cutebabies #cutest #cutecat #funnyvideos #lazycat #stupidmemes #stupidcat #catmemes #catmeme #catlife🐾 #happycat #anime #meowed
К слову, юная певица Билли Айлиш стала неожиданным открытием в мире музыки. Ее фан-база насчитывает миллионы людей, и не оставляет равнодушными даже домашних любимцев. Кот-блогер Соки породы манчкин, например, создал собственный кавер на один из громких хитов Билли, а именно трек Bad Guy. Пользователи сети пишут, что это даже лучше, чем оригинал.