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Любовь Соболь задержали после обыска в центре сбора подписей в Москве

  • 10.08.2019, 19:09
Любовь Соболь задержали после обыска в центре сбора подписей в Москве
Любовь Соболь
Фото: tass

К российской оппозиционерке ворвались накануне акции.

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержана полицией после обысков в центре сбора подписей. Ей вменяется нарушение правил организации и проведения митинга. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Обыск в центре сбора подписей Соболь начался незадолго до митинга на проспекте Сахарова. Он проводился в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля. В полиции сообщили, что к ним обратились организаторы на проспекте Сахарова с заявлением о том, что "Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".

ОМОН выломал дверь в помещение центра сбора подписей. Росгвардейцы положили на пол корреспондента телеканала "Дождь" и других журналистов, которые ждали оппозиционного кандидата у выхода. В центре сбора подписей были заблокированы сотрудники телеканала "Настоящее Время" корреспондент Тимур Олевский и оператор Сергей Корсаков.


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