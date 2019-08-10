Любовь Соболь задержали после обыска в центре сбора подписей в Москве 10.08.2019, 19:09

Любовь Соболь

Фото: tass

К российской оппозиционерке ворвались накануне акции.

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержана полицией после обысков в центре сбора подписей. Ей вменяется нарушение правил организации и проведения митинга. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Обыск в центре сбора подписей Соболь начался незадолго до митинга на проспекте Сахарова. Он проводился в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля. В полиции сообщили, что к ним обратились организаторы на проспекте Сахарова с заявлением о том, что "Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".

ОМОН выломал дверь в помещение центра сбора подписей. Росгвардейцы положили на пол корреспондента телеканала "Дождь" и других журналистов, которые ждали оппозиционного кандидата у выхода. В центре сбора подписей были заблокированы сотрудники телеканала "Настоящее Время" корреспондент Тимур Олевский и оператор Сергей Корсаков.