Как белорусам законно продать излишки овощей и фруктов на рынке? 10.08.2019, 19:17

Фото: media-polesye

Какие документы нужны и где их взять.

С новым урожаем появляются стихийные точки продаж свежих овощей, фруктов, ягод и зелени, пишет сайт «Медиа-Полесье».

С одной стороны, удобно приобрести необходимые дары садов и огородов по дороге домой, в шаговой доступности. А с другой, у продавцов нет никаких документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых продуктов.

Одних заверений продавцов, что «огурчики только утром собраны на грядке» для граждан, действительно заботящихся о своём здоровье, будет недостаточно.

Об опасности покупок продуктов в местах несанкционированной торговли напоминает врач-гигиенист Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Сула:

- Такая продукция не гарантированного качества и может вызывать острые кишечные заболевания и пищевые отравления. В связи с этим мы рекомендует не приобретать продукты питания у случайных лиц, в местах неустановленной торговли, находящихся на тротуарах или земле.

Фото: media-polesye

По словам специалиста, овощи, фрукты, ягоды и другие продукты следует приобретать на городских рынках и мини-рынках. Там каждый покупатель имеет право потребовать у продавца документ, удостоверяющий качество и безопасность продукта.

Кроме того, в целях профилактики острых кишечных заболеваний свежие овощи, фрукты, ягоды сразу после покупки необходимо промыть проточной водой и только потом употреблять в пищу.

В Пинске работает три рынка: Центральный рынок на улице Ленинградской, Рынок "Солнечный" ОАО "Пинское РСУ" и рынок на улице Звёздной. О том, как законно продать свою продукцию, не опасаясь штрафов контролирующих органов, узнавала корреспондент Медиа-Полесья.

Журналисты отправились на Центральный на улице Ленинградской.

В администрации рынка рассказали, что для продажи овощей и фруктов с личного участка нужны следующие документы:

- Справка о наличии земельного участка и посадках на нём. Жители города могут её взять в садовом товариществе или домоуправлении, жители района – в сельисполкоме. Справка выдаётся бесплатно.

- Справка о прохождении флюорографии. Пройти обследование можно бесплатно в Пинской центральной поликлинике или в Межрайонном противотуберкулезном диспансере на улице Шубитидзе, 9.

Фото: media-polesye

Если вы решили продавать молочную продукцию (творог, молоко, сметану и масло), то необходимы иные документы:

- Справка о прохождении пищевой комиссии. Её делают в Пинской центральной поликлинике на платной основе. Для граждан, которые впервые проходят пищевую комиссию, стоимость составляет 34 рубля 25 копеек. При повторном обращении - 24 рубля 23 копейки.

- Ветеринарное свидетельство о состоянии животного (коровы или козы) с отметками о проведённых лабораторных исследованиях на туберкулёз, лейкоз, бруцеллёз, субклинические маститы. Его выдает ветеринарный врач по месту жительства на платной основе. Стоимость 2 рубля 50 копеек нужно оплатить на почте.

Перед началом торговли продукцию нужно отнести на ветеринарно-санитарной экспертизу в лабораторию. Стоимость проверки зависит от вида продукции и веса партии (цены указываем на партии до 5 килограмм):

картофель - 67 копеек;

овощи и фрукты - 85 копеек;

творог - 70 копеек;

яйца - 64 копейки (партия до 30 штук);

лук (перо) - 85 копеек;

грибы свежие - 84 копейки (за партию);

сыр, масло, сметана - 47 копеек (вне зависимости от количества);

Если продукция соответствует необходимым санитарным требованиям, продавцу выдадут разрешение на продажу. А если продукция опасна для здоровья, её изымают и уничтожают.

Справка о проведении лабораторного исследования продукции должна находиться на прилавке всё время.

На рынке нужно оплатить место для торговли. Выбирать можно любое понравившееся место. А их на рынке достаточно.