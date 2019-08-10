Как белорусам законно продать излишки овощей и фруктов на рынке?
- 10.08.2019, 19:17
Какие документы нужны и где их взять.
С новым урожаем появляются стихийные точки продаж свежих овощей, фруктов, ягод и зелени, пишет сайт «Медиа-Полесье».
С одной стороны, удобно приобрести необходимые дары садов и огородов по дороге домой, в шаговой доступности. А с другой, у продавцов нет никаких документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых продуктов.
Одних заверений продавцов, что «огурчики только утром собраны на грядке» для граждан, действительно заботящихся о своём здоровье, будет недостаточно.
Об опасности покупок продуктов в местах несанкционированной торговли напоминает врач-гигиенист Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Сула:
- Такая продукция не гарантированного качества и может вызывать острые кишечные заболевания и пищевые отравления. В связи с этим мы рекомендует не приобретать продукты питания у случайных лиц, в местах неустановленной торговли, находящихся на тротуарах или земле.
По словам специалиста, овощи, фрукты, ягоды и другие продукты следует приобретать на городских рынках и мини-рынках. Там каждый покупатель имеет право потребовать у продавца документ, удостоверяющий качество и безопасность продукта.
Кроме того, в целях профилактики острых кишечных заболеваний свежие овощи, фрукты, ягоды сразу после покупки необходимо промыть проточной водой и только потом употреблять в пищу.
В Пинске работает три рынка: Центральный рынок на улице Ленинградской, Рынок "Солнечный" ОАО "Пинское РСУ" и рынок на улице Звёздной. О том, как законно продать свою продукцию, не опасаясь штрафов контролирующих органов, узнавала корреспондент Медиа-Полесья.
Журналисты отправились на Центральный на улице Ленинградской.
В администрации рынка рассказали, что для продажи овощей и фруктов с личного участка нужны следующие документы:
- Справка о наличии земельного участка и посадках на нём. Жители города могут её взять в садовом товариществе или домоуправлении, жители района – в сельисполкоме. Справка выдаётся бесплатно.
- Справка о прохождении флюорографии. Пройти обследование можно бесплатно в Пинской центральной поликлинике или в Межрайонном противотуберкулезном диспансере на улице Шубитидзе, 9.
Если вы решили продавать молочную продукцию (творог, молоко, сметану и масло), то необходимы иные документы:
- Справка о прохождении пищевой комиссии. Её делают в Пинской центральной поликлинике на платной основе. Для граждан, которые впервые проходят пищевую комиссию, стоимость составляет 34 рубля 25 копеек. При повторном обращении - 24 рубля 23 копейки.
- Ветеринарное свидетельство о состоянии животного (коровы или козы) с отметками о проведённых лабораторных исследованиях на туберкулёз, лейкоз, бруцеллёз, субклинические маститы. Его выдает ветеринарный врач по месту жительства на платной основе. Стоимость 2 рубля 50 копеек нужно оплатить на почте.
Перед началом торговли продукцию нужно отнести на ветеринарно-санитарной экспертизу в лабораторию. Стоимость проверки зависит от вида продукции и веса партии (цены указываем на партии до 5 килограмм):
картофель - 67 копеек;
овощи и фрукты - 85 копеек;
творог - 70 копеек;
яйца - 64 копейки (партия до 30 штук);
лук (перо) - 85 копеек;
грибы свежие - 84 копейки (за партию);
сыр, масло, сметана - 47 копеек (вне зависимости от количества);
Если продукция соответствует необходимым санитарным требованиям, продавцу выдадут разрешение на продажу. А если продукция опасна для здоровья, её изымают и уничтожают.
Справка о проведении лабораторного исследования продукции должна находиться на прилавке всё время.
На рынке нужно оплатить место для торговли. Выбирать можно любое понравившееся место. А их на рынке достаточно.