Почему чиновники не любят прямые дорожки? 10.08.2019, 19:39

Иллюстрационное фото

Источник: 3df.by

Человеку свойственно искать короткий путь к цели — это совершенно нормальная ситуация.

Сегодня я предлагаю поразмышлять о самом приземленном, прагматичном смысле этой идеи, пишет общественный активист Дмитрий Ковалгин для «Онлайнера».

Никаких глобальных целей в жизни, никаких «just do it», разговор пойдет про тропинки, которые мы с вами протаптываем на пути к магазину или своему дому, несмотря на то, что городские власти прикладывают все силы, чтобы заставить нас сделать приличный круг. Мне кажется, в этой бесконечной и неутомимой борьбе системы и простой человеческой логики отражена вся суть взаимодействия рядовых горожан и чиновников.

Для начала изучим известную многим ситуацию возле гипермаркета ProStore в Малиновке. Вход в него находится в 150 метрах от перехода метро, но прямой дороги нет. Зато есть пустырь, на котором, вероятно, хотели что-то построить, но, видно, пока не удалось. Пустырь можно обойти справа по «санкционированной» дорожке, но придется сначала спуститься с горки, а потом подняться по лестнице. Можно обойти и слева, но этот маршрут неочевиден, потому что его закрывают остановка и ларек «Минсктранса».

Мне кажется совершенно неудивительным и даже вполне логичным тот факт, что люди тут же протоптали широкую дорогу напрямик. Но тут начались удивительные события.

Происходит все это несанкционированное безобразие на одном из основных проспектов города, и кто-то из чиновников, вероятно, сделал вывод: негоже так! Вместо того чтобы легализовать (хотя бы временно) протоптанную и логично выстроенную тропинку, решили найти ответственного. Им оказался «Зеленстрой», который не придумал ничего лучше, чем вспахать народную тропу и засадить газоном. Но пришла зима, и все вернулось на круги своя (подобные тропинки чаще всего появляются именно зимой, когда снег нивелирует разницу между покрытиями).

Фото: Максим Малиновский

Продолжим изучать неравный бой чиновничьей мысли «не положено!» с минчанами, которые считают иначе. На следующий год «Зеленстрой» подготовился и высадил там не просто газон, но и несколько рядов спиреи или бирючины. Но и это не помогло. Может, потому, что сэкономили, кусты оказались маленькими и никого не испугали? В живой изгороди быстро появились бреши.

Третий раунд! В ход пошла тяжелая артиллерия: на всем протяжении тропы высадили взрослый кустарник, подходы огородили высоким забором. Думаете, помогло? Нет, забор раздвинули, а тропинка появилась опять, только немного в стороне, вот как ситуация выглядит сейчас.

Фото: Максим Малиновский

Победили ли городские власти в этой локальной войне с гражданами? Нет! Мне кажется, они скорее победили здравый смысл. Почему за столько лет не было найдено более рационального решения? Сколько денег было впустую выброшено на эту борьбу? Кто принимал подобные решения? Вопросы, ответы на которые я не знаю.

Мне кажется, на примере выше мы видим классическую болезнь — несогласованность и отсутствие нормальной коммуникации. Часто именно это является причиной подобных ситуаций. Одна организация облагораживает свою территорию, делает пешеходные дорожки там, где может и считает нужным. Их соседи делают то же самое, только уже исходя из своих собственных представлений о прекрасном. А в результате — бессмысленная трата времени, нервов и бюджетов.

Еще один пример — улица Харьковская, вдоль которой идет тротуар. Рядом — Тучинский сквер с небольшим озерцом, вокруг которого тоже проложена дорожка. Она всегда идет параллельно тротуару, буквально в пяти метрах от него. При этом две тропинки ни разу не соединяются. Неудивительно, что и тут появилось несколько «ноготворных» дорожек.

Фото: Максим Малиновский

Есть ли логика в таком построении пешеходной сети? На мой взгляд, ее немного. Как возникла подобная ситуация? Предположу, что с одной стороны дорожку прокладывал «Ремавтодор», с другой — «Зеленстрой». Кто кому должен был позвонить первым? Или, может, это дело администрации Фрунзенского района или местного депутата? Интересно, гулял ли он когда-нибудь там и замечал ли эту проблему? Замечает ли он вообще такие вещи? Эти вопросы из области простейшей логики роятся в моей голове и иногда не дают даже сразу уснуть ночью.

Но давайте не будем останавливаться и перейдем сразу к следующей проблеме, в остроте которой, думаю, меня поддержат очень многие минчане, хотя здесь мы имеем дело скорее с сугубо личным мнением. Меня беспокоит безвкусица людей, принимающих решения.

В личных разговорах представители администрации города часто сетовали мне на отсутствие культуры у граждан, на «колхозный» менталитет и бесполезность попыток это изменить, мол, все равно вытопчут. Лично я считаю, что это не более чем удобная позиция, оправдывающая собственную некомпетентность, так как сами эти люди зачастую имеют весьма условное и устаревшее представление о нормальном благоустройстве. Советское наследие привило им большую любовь к пешеходным дорожкам в виде сетки или в виде лучей, широко расходящихся из центра. Это красиво выглядит в проекте на бумаге, так сказать, с высоты птичьего полета, но зачастую абсолютно неудобно на практике.

Основная логика тут следующая: главное, чтобы начальнику понравилось. Большинство центральных скверов и парков сделаны именно по этому принципу. И несмотря на то, что покрытие там периодически меняется, изменить направление и организацию маршрутов мешает тот самый менталитет людей, принимающих решения.

У частных застройщиков ситуация несколько лучше, проектирование идет к объектам потенциального притяжения, но и тут не исключены ошибки, в дело может вмешаться случай вроде слишком популярной торговой точки. Но вообще им легче, потому что территория, как правило, застроена и закатана настолько плотно, что и зеленых зон остается немного, вытаптывать банально нечего. Не знаю, кто благоустраивал площадку перед ТЦ «Титан», но очевидно, что работали с запасом:

Фото: Максим Малиновский

Достаточно посмотреть на фото со спутника, и сразу станет понятно, что на протяжении чуть более чем ста метров здесь обустроено целых 10 различных вариантов подхода к остановке: к одному и второму выходу из подземного перехода и под разными углами. Будут ли ими всеми пользоваться люди? Сомневаюсь. Нужно ли их столько, или можно было сэкономить на плитке и оставить больше газона? Думаю, что есть у этой озеленительной задачи и более элегантное решение.

И вот мы подходим с вами к третьему пункту составленного мной списка «классических заболеваний» — бюрократии и проблемам законодательства. Иностранная практика, когда плитка кладется спустя некоторое время там, где уже погуляют люди, у нас практически невозможна. Благоустройство территории, как и любое строительство, требует сложной системы согласования и утверждения. И хотя чисто теоретически такой подход осуществим, все бумажные процедуры придется проходить повторно, нужно будет снова привозить технику, материалы и рабочих. Это затраты, на которые мало кто хочет идти после сдачи объекта.

Четыре года понадобилось моему знакомому, Игорю, чтобы добиться решения проблемы возле станции метро «Грушевка». Вроде бы очевидно, что к новому дому с несколькими магазинами от выхода из метро должен быть проход. Очевидно, да не для всех. Обычные письма натыкались на кондовую формулировку — нецелесообразно (читай — ходите по грязи). Тогда в конце 2017-го была составлена первая петиция, власти района обратились в Мингорисполком с просьбой включить такой пункт в бюджет города. Но ответ пришел уже в 2018-м, с перспективой только на 2019-й. Однако за год об этом, похоже, забыли, город не дал денег. И только после еще двух петиций и публикаций в СМИ деньги нашлись, и весной этого года дорожку все же сделали.

Дмитрий Ковалгин

Фото: Максим Малиновский

Вы скажете: «Так вот же оно, решение проблемы — надо только попросить настойчиво!» Я соглашусь, но здесь есть фундаментальная проблема. Таких настойчивых людей, как Игорь, слишком мало. От заместителя главы администрации района я услышал, что за пять лет по ситуации возле метро «Малиновка» не было ни одного обращения от сознательных граждан. То есть люди месили грязь из года в год, «ежики годами плакали, кололись, но продолжали есть кактусы».

В принципе, тех, кто поднимает такие местные проблемы, — единицы. Большинство из тех, кто написали, бросают все уж

е после первой отписки из инстанции. А в 99% случаев сначала вы получите именно отписку! Практика, которую я наработал годами, показывает, что раза с третьего мы получим обещание вспомнить об этом в следующем году и только на пятое касание чиновничьего «личного пространства» — результат. Да, основным критерием для решения проблемы является массовость и системность напоминаний о ней. Только в этом случае происходит чудо — внезапно власти вас замечают, улыбаются, благодарят и начинают уважать и иногда даже советоваться.

Пока же мы с вами не пишем петиции, не строчим просьбы и не заявляем чиновникам, что мы живые и требующие внимания к своим интересам люди, они активно, по старой доброй традиции ставят заборы. Как можно больше заборов (передаю привет администрации Ленинского района). Буквально месяц назад, чтобы нерадивый народ не вытаптывал газон за остановкой по улице Ленина, был произведен следующий шедевр урбанистики, полюбуйтесь:

Фото: Максим Малиновский

Вместо того чтобы расширить тротуар, чиновники создали опасный конфликт между теми, кто ждет транспорт, и теми, кто идет от станции метро «Первомайская» на суперпопулярную у молодежи улицу Октябрьскую. Меня там чуть не сбил велосипедист, ведь и велодорожки нет, но зачем об этом задумываться, если можно установить забор, красивый и блестящий, но проблему не решающий, а только усугубляющий.

Интересно, сколько он стоил? Пойду-ка я напишу запрос.