В Москве на подходе к администрации Путина задержали свыше ста человек 10.08.2019, 19:46

Сотни людей двинулись к зданию администрации правителя РФ после согласованной акции.

В Москве после митинга оппозиции, который прошёл на проспекте Академика Сахарова, задержаны свыше ста человек, сообщает svoboda.org со ссылкой на "ОВД-Инфо". Задержания начались, когда часть протестующих после окончания согласованной акции выдвинулась к зданию администрации президента России.

Выйти к зданию на улице Ильинка предложил со сцены Борис Золотаревский - глава штаба одного из незарегистрированных, а впоследствии и арестованных, кандидатов в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова. Сразу после своего выступления Золотаревский был задержан, а сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа перекрыли несколько улиц, ведущих к АП – в частности, Мясницкую, Солянку и Маросейку. Возле самого здания полиция выставила оцепление, также к администрации президента прибыл спецназ внутренних войск.

Диалог в автозаке:

— За что меня задержали? Покажите документы!

— (удар дубинкой по решётке) Камеру, б****, выключи!



Видео: телеграм-канал«Автозак LIVE», от подписчика pic.twitter.com/gi6iQZEGxe — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 10, 2019

Полиция вылавливала людей по прилегающим улицам и переулкам. Сообщается, что ОМОН ворвался в кафе "Шоколадница" и в отель Custos Hotel Lubyansky, где пытались укрыться протестующие. Издание "Медиазона" отмечает, что гостиница принадлежит семье вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В данный момент массовые задержания продолжаются.

10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве прошёл согласованный с мэрией митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным "Белого счётчика", в нём приняли участие почти 50 тысяч человек.

Организаторы митинга приняли резолюцию с требованиями к властям. Среди них – отпустить всех арестованных по обвинению в "массовых беспорядках" на предыдущей акции оппозиции и прекратить уголовное дело, допустить всех независимых кандидатов до выборов и отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.