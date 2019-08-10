Сейм Польши принял закон о создании газовой инфраструктуры 10.08.2019, 20:26

Цель принятого закона - укрепление энергетической безопасности Польши.

Сейм Польши принял с поправками Сената закон касающийся работы терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце, передает «Польское радио».

Депутат от партии «Право и справедливость» Мацей Малецкий отметил, что целью принятого закона является укрепление энергетической безопасности Польши.

«Речь идет о том, чтобы полностью освободить Польшу от газовой зависимости от России. Помимо создания инструментов по приему поставок газа из других направлений, необходимо также создать налаженную систему дистрибуции газа по территории всей страны. Для этого, в свою очередь, необходимо создать газопроводы и советующую инфраструктуру», - сказал политик.

Принятый закон призван ускорить создание необходимой в Польше газовой инфраструктуры, и предполагает, среди прочего, реализацию десяти крупных инвестиций, включая строительство газопровода высокого давления по маршруту Конопки-Элк-Мронгово.