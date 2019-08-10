Фоторепортаж: Массовый митинг в Москве за свободные выборы 11 10.08.2019, 20:48

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Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Акция стала самой многочисленной в России за последнее время.

10 августа в центре Москвы на Проспекте Сахарова состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа, пишет «Новая газета».

Акция на Сахарова была согласована с мэрией и стала самой многочисленной за последнее время — по данным «Белого счетчика», на нее пришли почти 50 тысяч человек. На митинге звучали яркие выступления со сцены — от журналиста Леонида Парфенова, стендапера Данилы Поперечного, жены арестованого Дмитрия Гудкова, отсидевшего по «болотному делу» Алексея Полиховича. Выступила мама Даниила Конона, одного из фигурантов уже нынешнего — так называемого «московского дела».

В начале митинга был сильный дождь, у организаторов были проблемы с аппаратурой сцены — а в середине митинга из машины спецслужб вышел сотрудник с электронным ружьем и сбил парящий дрон.

Смотрите фоторепортаж с митинга:

Сотрудник полиции в оцеплении на Проспекте Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Лидер музыкальной группы «Кровосток» выступает со сцены митинга на Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Митинг на Проспекте Сахарова в Москве собрал почти 50 тысяч человек. Акция стала самой многочисленной за последние годы. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Школьница Ольга Мисик читает омоновцам Конституцию. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Репер Face выступает со сцены митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Face. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Один из самых неожиданных сюжетов мирно прошедшго митинга на Сахарова — эпизод со сбитым сотрудниками полиции дроном. На фото: электрическое ружье. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Политолог Екатерина Шульман (в центре), член Совета по правам человека при президенте, на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Полицейское оцепление на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Популярный блогер и стендапер Данила Поперечный был одним из участников митинга на Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Леонид Парфенов сорвал аплодисменты митинга: «До какой степени срама надо дойти, чтобы ректор бежал впереди полиции наказывать своих студентов?!». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Оксимирон на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участники митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Начало митинга сопровождалось сильным дождем, а у ведущих были большие проблемы с аппаратурой сцены. Но к середине мероприятия распогодилось и звук удалось наладить. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мужчина на фото кричал, что у него болит сердце и, предположительно, потерял сознание во время задержания. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Жесткое задержание на Маросейке. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Школьница Ольга Мисик перед оцеплением на Китай-городе. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Собравшиеся в Китайгородском сквере убегали от полиции через забор. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»