Фоторепортаж: Массовый митинг в Москве за свободные выборы

Акция стала самой многочисленной в России за последнее время.
10 августа в центре Москвы на Проспекте Сахарова состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа, пишет «Новая газета».
Акция на Сахарова была согласована с мэрией и стала самой многочисленной за последнее время — по данным «Белого счетчика», на нее пришли почти 50 тысяч человек. На митинге звучали яркие выступления со сцены — от журналиста Леонида Парфенова, стендапера Данилы Поперечного, жены арестованого Дмитрия Гудкова, отсидевшего по «болотному делу» Алексея Полиховича. Выступила мама Даниила Конона, одного из фигурантов уже нынешнего — так называемого «московского дела».
В начале митинга был сильный дождь, у организаторов были проблемы с аппаратурой сцены — а в середине митинга из машины спецслужб вышел сотрудник с электронным ружьем и сбил парящий дрон.