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В следующем году учебникам по информатике 10 лет, но по ним будут учиться

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  • 10.08.2019, 20:50
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В следующем году учебникам по информатике 10 лет, но по ним будут учиться
Фото: ctv.by

Прогресс движется с куда большей скоростью, чем в Беларуси обновляют учебники.

В следующем учебном году 9-классники будут учиться по новой программе, а книги для 10-х и 11-х классов останутся 2010 и 2011 годов выпуска, пишет kp.by.

Прогресс движется с куда большей скоростью, чем у нас обновляют учебники. Могут ли извлечь хоть что-то полезное из учебников информатики сегодняшние школьники?

- Нас тоже учили пользоваться довольно допотопным языком программирования, который уже не применялся на практике, - вспомнил студент БГУИР Сергей Чувашкин. - Я тренировался не столько писать программы, сколько правильно расставлять знаки препинания. Если забывал поставить запятую, программа переставала работать. Язык, может, и подходил для обучения, но были и более простые языки программирования, которые не хуже подошли бы новичкам. Если честно, мне, как будущему программисту, школьный курс по информатике практически ничего не дал. Чтобы совершенствоваться, я записался на курсы и изучал программирование своими силами.

- Насколько устарела технология, с помощью которой в школе учат создавать сайты?

- Ну, например, в 11-м классе, чтобы создать сайт, учат вводить код в блокноте, - делится впечатлениями Владислав Калюжин, преподаватель веб-дизайна в «Центре обучающих технологий». - Конечно, специалисты так не работают, а пользуются удобными редакторами. Но они тоже должны знать код. Есть сейчас множество приложений, которые позволяют быстро создавать сайты на любительском уровне, и для этого даже не нужно знать язык программирования. Курс информатики дает лишь общее представление о работе программиста. Если школьник планирует серьезно заниматься дизайном сайтов, уроки буду полезны. Если нет - польза сомнительная.


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