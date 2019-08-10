The Economist: США и их союзники по НАТО помогают Украине вернуться в море 1 10.08.2019, 20:56

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Киеву нужен большой флот быстрых и доступных кораблей.

Мягко USS Carney проходит через Черное море. Два военных корабля российского производства и случайный дельфин всплывают неподалеку. Тогда звучит приказ: «Выпустить убийцу-помидора». Несколько боевых кораблей рядом с эскадрильным миноносцем, вес которого достигает 9 тысяч тонн, выстраиваются в шеренгу, словно в тире.

Гигантский надувной куб, вид которого действительно соответствует его грозному названию, перебрасывают с борта Carney в открытые воды. Фрегат «Гетман Сагайдачный», гордость военного флота Украины, делает первые выстрелы, — пишет The Economist (перевод - «Униан»).

На мостике американского судна молодой моряк сидит за экраном с похожим на игровой джойстиком. Он отрывает огонь из пушки на борту USS Carney с помощью дистанционного управления. Британский эскадрильный миноносец HMS Duncan делает следующий шаг. Надувной «помидор-убийца» вздрагивает от каждого выстрела. Наконец, он станет полностью измельченным.

Эта учебная стрельба была частью ежегодных маневров Sea Breeze, которые проводятся во главе с США и Украиной. В этом году это уже 19 учения. По легенде, враждебное государство имеет название Блекленд. Оно поддерживает боевиков в Марунленде, который был провинцией Роузленда. Украина, США, Румыния, Болгария и Грузия играют «за хороших парней». Часть постоянного флота НАТО в акватории во главе с канадским фрегатом представляют вражеские силы.

Сценарий требует немного воображения. После аннексии Крыма и вторжения России на Восток Украины в 2014 году погибли 13 тысяч человек. Четверо украинских солдат стали жертвами ракетной атаки три дня назад. Война объясняет, почему вклад ВМС Украины в морские учения сократился в последние годы. Украинский флот, который базировался в крымском Севастополе, потерял три четверти своего персонала и кораблей буквально за день.

В каюте «Гетмана Сагайдачного» украинский офицер указывает рукой на плакат, на котором перечислены восемь капитанов корабля с 1993 года. Два имени на нем зачеркнуты.

«Они были предателями. Одного из них назначили командиром флота. А на следующий день мы узнали, что он перешел на сторону России. Это был выстрел в голову», - с горечью сказал украинский офицер.

Еще один удар был нанесен в прошлом ноябре, когда Россия протаранила и захватила два украинских военных катера и буксир, которые шли в Азовское море. Теперь Украина восстанавливает свои силы. В краткосрочной перспективе цель в том, чтобы создать так называемый «москитный флот» из небольших, ловких и доступных судов, чтобы сдержать Россию в прибрежных водах.

Два блестящих новых патрульных катера с грозным вооружением стояли в порту Одессы в день ВМС Украины, который отмечают 7 июля. Министр обороны Степан Полторак и вице-адмирал Лиза Франкетти, которая командует Шестым флотом США в Европе, поднялись на борт одного из них. Для Полторака это очень важные отношения. На протяжении предыдущих четырех лет 92% военной помощи, которую получила Украина, поступили от США. В частности, Киев получил два патрульных катера в 2018 году. Еще два поступят в ближайшее время. Америка обновляет украинские военно-морские сооружения на восток от Одессы, чтобы туда могли зайти крупные иностранные корабли.

Но Украине нужно больше, чем просто оружие. Ее военная культура предпочитает вертикаль приказов «сверху вниз» и централизованное планирование. В это время, НАТО ценит инициативность и автономию в своих Вооруженных силах.

«Мы до сих пор видим рудименты советской структуры командования», - говорит шведский офицер, который во время учений дает советы украинским военным.

«Мы стараемся научить старых волков новым трюкам», - добавил он, пояснив, что коррупция на флоте заметно сократилась, а рабочая этика улучшилась. В прошлые годы операционная комната закрывалась уже после обеда.

«Кое-кто думал, что он здесь на отдыхе», - говорит шведский военный, добавляя, что сейчас все работает круглосуточно, а украинские офицеры выполняют тяжелую работу.

Американская и европейская поддержка Украины отражает более широкое беспокойство Запада балансом сил в Черном море. В 1991-2014 годах, по словам эксперта Центра военно-морских анализов Дмитрия Горенбурга, Россия дала своему Черноморскому флоту только один новый корабль. Таким образом, он был еле функциональным. Но после аннексии Крыма Москва «посадила флот на стероиды», добавив пять новых субмарин, три фрегата и многочисленные ракетные катера.

Кроме того, Москва забила Крым ракетами включительно с системами С-400, сделав полуостров угрожающим для иностранных кораблей и самолетов в случае возникновения войны. Поэтому ситуация изменилась. Carney стал пятым американским судном, которое вошло в Черное море в этом году. Корабли флота НАТО провели в акватории 120 дней в 2018 году. Хотя в 2014-м они находились в Черном море только 39 дней, а в 2017-м – 80. Поэтому сейчас западные морские силы демонстрируют свою силу на пределе. Конвенция Монтре от 1936 года ограничивает тоннаж, количество иностранных кораблей в Черном море, а также продолжительность их пребывания.

Но на суше тоже продолжается отпор. В июне Пентагон объявил о выделении новой военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. Таким образом, по итогам последних пяти лет расходы Вашингтона на поддержку украинской армии возрастает до 1,5 миллиарда долларов. В июле США перевели наблюдательные беспилотники Reaper из Польши в Румынию, установив наблюдение за Черным морем.

В октябре заместителем Генерального секретаря НАТО станет представитель Румынии. И это первый случай за почти 50 лет, когда военный из черноморской страны займет эту должность. Для Украины это обнадеживающие события.