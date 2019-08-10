Председателя Слонимского райисполкома задержали пьяного за рулем? 9 10.08.2019, 21:09

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Геннадий Хомич

Фота: belarus.by

В сентябре он может потерять должность.

Блогер NEXTA сообщает, что председателя Слонимского районного исполнительного комитета Геннадия Хомича и его жену задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В райисполкоме информацию о происшествии belsat.eu не подтвердили.

По данным NEXTA, сначала работники спецподразделения ДПС «Стрела» задержали жену чиновника. Когда Хомич поехал ее освобождать, то и сам был задержан, так как якобы также находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел неделю назад.

По информации блогера, Хомича уволят с должности главы райисполкома после Дня белорусской письменности в Слониме, который пройдет в сентябре.

Секретарь председателя райисполкома информацию о происшествии не подтвердила:

«У нас таких свидетельств нет. Председатель на данный момент работает, он находится в своем кабинете. Мы на сплетни, на то что людям мерещится, не реагируем».

На вопрос журналиста, можно ли сказать, что в райисполкоме опровергают факт задержания, секретарь отметила:

«Мы даже не слышали об этом, поэтому не можем опровергать или подтверждать».

Комментарий лично Геннадия Хомича взять не удалось.

В сводках МВД информации о происшествии тоже не было.