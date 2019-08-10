Во время переписи населения белорусам зададут несколько новых вопросов 16 10.08.2019, 21:49

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Спросят, в том числе, про объемы картофеля и яблок.

В переписной лист впервые включены вопросы, касающиеся сельскохозяйственной деятельности. Эти данные необходимы для определения объемов производимой респондентами продукции и оценки «обеспечения продовольственной безопасности» страны, пояснили агентству «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении Минска.

Опросник содержит вопросы не только о том, какие объемы картофеля, яблок и прочих плодоовощных культур выращивает респондент на своем участке, но и о том, какая живность имеется в хозяйстве: коровы, свиньи, овцы и даже страусы.

В числе новых вопросов также относящиеся к миграционным процессам и получению дополнительного образования. Женщин в возрасте 18—49 лет спросят о планировании рождения детей.

Впервые в Беларуси перепись пройдет в принципиально новом формате — цифровом. С 4 до 18 октября респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы в Интернете. Зарегистрироваться для входа в программу можно будет с любого компьютера или смартфона. Сделать это смогут и те, кого после 4 октября и до завершения переписи не будет в стране. Помимо электронного формата планируется применение традиционных подходов.

На втором этапе переписчики опросят на дому тех, кто не принял участия в интернет-переписи. Обходить квартиры в Минске начнут 21 октября, работать переписчики будут со специальными планшетными компьютерами, которые в таком масштабе в Беларуси используют впервые.