Видеофакт: Милевский изящно забил «Дняпру» и отпраздновал культовым жестом Роналду 10.08.2019, 22:09

Потругальскому футболисту эта фишка приносит удачу.

Игрок брестского «Динамо» Милевский в огне. Артем отличился результативным действием в третьем матче подряд, в котором выходил в старте: забил «Торпедо-БелАЗ» и шумно отпраздновал, отдал голевую с «Минском» и сегодня уже на 6-й минуте положил «Дняпру». Этот гол и стал победным (1:0), хотя зрители вполне могли увидеть больше, пишет by.tribuna.com.

Артем Милевский суперски открылся под прострел Лаптева и в касание положил мяч в ближний угол. Потом начался мини-перфоманс в честь взятия ворот: Артем пролетелся с пафосным лицом, помахал пальцем, потом разогнался (высоко поднимая колени), прыгнул, развернулся в воздухе и приземлился на расставленные ноги.

Последний жест Миля исполнил не в первый раз. Так он уже делал в свое первое пришествие в Брест, когда забил «Ислочи» (отметка 3:06).

Кстати, в этом году гол «волкам» он тоже отметил в похожем стиле, только без полного разворота.

Кажется, вы где-то это уже видели? Да, Миля опять повторил трюк Криштиану.

Празднование Криша стало такой же узнаваемой личной фишкой, как легендарная поза перед штрафными. Рон разбегается, прыгает, разворачивается в воздухе и испускает мощное «Siii», приземляясь на широко расставленные ноги. Фанаты подыгрывают, фотографы ловят шикарные кадры – шоу удалось.

Источник: tribuna.com

Ритуал превзошел по популярности другие знаменитые празднования – маску Дибалы, сердечко руками от Бэйла. Фирменный жест обожают миллионы болельщиков, но не меньше людей он бесит.

Отношение к празднованию Криштиану – феномен. Мало какой футбольный жест копируют чаще (даже в других видах спорта) – и мало какой раздражает столько людей. Празднование называют эгоистичным и высокомерным, Рону предъявляют за то, что он одинаково отмечает голы в девятку через себя, с пенальти и замыкания (претензия в том, что это слишком пафосно для простых ударов). Поза и руки, похожие на плащ Супермена, кажутся самолюбованием.

Особого символизма в праздновании нет – просто эффектный ритуал, которым Криш отмечает хорошо выполненную работу. Его восприятие – персонифицированное: никто бы не парился, если бы так зажигал условный Суарес. В исполнении Роналду жест воспринимают жестче, но его это не заботит: «Это празднование приносит мне удачу, поэтому я не откажусь от него».

Впервые Криш отпраздновал так гол в Майами – в финале первого Международного кубка чемпионов. В августе 2013-го «Реал» обыграл «Челси» 3:1, а Рон сделал дубль. Во втором голе он замкнул навес Иско, убежал к флажку и презентовал новый ритуал.

Со временем форвард допилил детали – появились разворот в воздухе и широко расставленные ноги. Рон не зря называет празднование счастливым: в следующие пять лет он выиграл чемпионат Европы, четыре Лиги чемпионов и четыре «Золотых мяча». И всего раз уступил Лео Месси.

Кто знает, может этот жест принесет удачу и Миле: он выиграет чемпионат Беларуси?