Протестный митинг в Москве стал самым массовым за последние годы

Протестный митинг в Москве стал самым массовым за последние годы3
- 11.08.2019, 8:11
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Акция на проспекте Сахарова прошла собрала почти 50 тысяч человек.
Это сообщили в движении «Белый счетчик». На последнюю согласованную акцию с требованием честных выборов 20 июля, которая также была на проспекте Сахарова, пришли 22 тысячи, сообщает «Эхо Москвы».
На этот раз протесты поддержали известные журналисты, музыканты и популярные видеоблогеры, у которых миллионы подписчиков в соцсетях. Так, на акцию пришли журналист Юрий Дудь и стендапер Данила Поперечный.
Открыл митинг журналист Леонид Парфенов, который заявил, что люди устали от постоянной лжи.
Писательница Людмила Улицкая со сцены обратилась к властям в стихотворной форме.
Выступили также родственники задержанных. Среди них была жена незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Валерия.
Были и оппозиционные политики. Представитель «Яблока» Сергей Митрохин, которого также не пустили на выборы в Мосгордуму, заявил, что нужно улучшать качество протестов.
Выступили и популярные среди молодежи музыканты, несмотря на то, что в мэрии Москвы это запретили. На сцену митинга поднялись группы IC3РЕАК, «Кровосток» и рэпер Faсе. Иван Дремин заявил, что пришел на акцию ради свободы своего народа.
В конце митинга со сцены прозвучал призыв прогуляться к администрации президента. Это сделал Борис Золотаревский из штаба Ивана Жданова, которого вскоре задержали. Часть людей действительно пошла к администрации главы государства на Старую площадь.