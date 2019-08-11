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Протестный митинг в Москве стал самым массовым за последние годы

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  • 11.08.2019, 8:11
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Протестный митинг в Москве стал самым массовым за последние годы

Акция на проспекте Сахарова прошла собрала почти 50 тысяч человек.

Это сообщили в движении «Белый счетчик». На последнюю согласованную акцию с требованием честных выборов 20 июля, которая также была на проспекте Сахарова, пришли 22 тысячи, сообщает «Эхо Москвы».

На этот раз протесты поддержали известные журналисты, музыканты и популярные видеоблогеры, у которых миллионы подписчиков в соцсетях. Так, на акцию пришли журналист Юрий Дудь и стендапер Данила Поперечный.

Открыл митинг журналист Леонид Парфенов, который заявил, что люди устали от постоянной лжи.

Писательница Людмила Улицкая со сцены обратилась к властям в стихотворной форме.

Выступили также родственники задержанных. Среди них была жена незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Валерия.

Были и оппозиционные политики. Представитель «Яблока» Сергей Митрохин, которого также не пустили на выборы в Мосгордуму, заявил, что нужно улучшать качество протестов.

Выступили и популярные среди молодежи музыканты, несмотря на то, что в мэрии Москвы это запретили. На сцену митинга поднялись группы IC3РЕАК, «Кровосток» и рэпер Faсе. Иван Дремин заявил, что пришел на акцию ради свободы своего народа.

В конце митинга со сцены прозвучал призыв прогуляться к администрации президента. Это сделал Борис Золотаревский из штаба Ивана Жданова, которого вскоре задержали. Часть людей действительно пошла к администрации главы государства на Старую площадь.


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