Обидно и смешно: скандальные случаи с абсурдными штрафами с камер фотофиксации 1 11.08.2019, 8:20

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С чем приходится сталкиваться белорусским водителям.

Белорусские автомобилисты уже не раз слышали о том, что в один прекрасный момент (на самом деле - пока нет) камеры фотофиксации научатся отправлять штрафы за непройденный техсмотр. Причем непройденный техосмотр - это лишь часть возможностей оборудования. Выезды за стоп-линию, нарушение правил парковки, выезд на перегруженный перекресток - найти применение камерам несложно. Однажды Беларусь обязательно придет к подобным мерам. А пока посмотрим, до чего порой доводит беспристрастная автоматика, пишет abw.by.

Начнем со штрафа за разговор по мобильному телефону во время движения - именно его получил автомобилист из Китая. Правда, самого разговора не было: мужчина просто поднял руку, чтобы почесаться. К счастью для водителя, в дальнейшем наказание было отменено.

А как вам беспилотный УАЗ, превышающий скорость? На деле автомобиль перевозился на прицепе. Сам тягач по каким-то причинам на снимок не попал. Вот и вышло, что скорость превысил УАЗ без водителя. Что еще интересно, владелец штраф оплатил: так проще и быстрее.

С автовозами и эвакуаторами, к слову, подобные случаи не такая уж и редкость. Автоматика - штука беспристрастная.

Своеобразный рекорд установила ГАЗель: если верить "письму счастья", водитель двигался в черте города со скоростью 233 км/ч, не держась за руль. Интересно, на заводе знают, на что на самом деле способны их автомобили?

Наверное, весьма удивлен был получивший штраф водитель Opel, который каким-то немыслимым образом смог разогнать автомобиль до скорости 9699 км/ч. Понятно, что речь идет об ошибке системы, но сам факт как минимум забавный.

На следующем фото все иначе: независимо от скорости водитель был обречен на штраф.

А вот водителю Land Rover получить штраф за превышение скорости байкером наверняка было обидно.

Интересно фото нарушения, зафиксированного в 2016 году, с участием Mercedes. И удивительна в нем не скорость передвижения, а топор в руках пассажира, который торчит из окна. Как гласит один из интернет-мемов, "ничего не понятно, но очень интересно".

Еще один случай, связанный с превышением скорости, произошел в Германии. Водитель двигался со скоростью 54 км/ч при разрешенных 30 км/ч. В момент съемки пролетавший мимо голубь удачно прикрыл собой лицо автомобилиста, чем помог ему избежать штрафа 105 евро. По законам Германии на снимке обязательно должно быть видно лицо водителя.

Вернемся в реалии СНГ. В 2016 году житель Москвы получил штраф за движение по обочине. Казалось бы, ничего необычного, да только в момент фотофиксации водитель съехал на обочину по требованию сотрудника ГИБДД. Совпадение?

С обочиной связана еще одна абсурдная ситуация. За пределы дороги имела неосторожность "выехать" тень. Поскольку привлечь ее к ответственности не удастся, отвечать за действия тени пришлось водителю.

Случай опять же вовсе не единичный.

Завершим подборку, пожалуй, самым обидным штрафом, который получился в результате пропуска машины скорой помощи. Благо после обжалования наказание было отменено.