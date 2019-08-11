Тайны резидента: чем Путин занимался в Дрездене 5 11.08.2019, 8:29

4,090

Карьеры Джеймса Бонда у будущего правителя РФ не вышло.

Владимир Путин пять лет жил в ГДР. Официально он числился сотрудником Дома советско-германской дружбы в Дрездене, неофициально – занимался слежкой за советскими и германскими гражданами, пишет Настоящее время.

Владимир Путин жил на окраине города, в доме на Радебергерштрассе в типичной панельной шестиэтажке. Семья Путиных получила здесь двухкомнатную квартиру с кладовкой.

От дома до работы Владимир Путин мог дойти за пять минут. Штаб-квартира КГБ в Дрездене находилась на Ангеликаштрассе, 4. В доме были кабинеты шести офицеров, в том числе и будущего президента России. Сейчас это частная территория, и собственники не очень любят говорить о прошлом.

В декабре 1989-го люди в Дрездене, как и во всей Восточной Германии, требовали ликвидации Штази. Митинги проходили возле штаб-квартиры спецслужбы, а неподалеку находилось и здание КГБ. Об этой истории Владимир Путин говорил во многих интервью. Путин рассказывал, как он часами жег в печке архив, вынужден был вести переговоры с толпой людей и героически защищал здание КГБ, а протестующие хотели войти и забрать документы.

Достоверность истории, рассказанной Путиным, вызывает много вопросов. В тот день действительно были масштабные акции протеста, вспоминает журналист Томас Каульфус, который работал на этом митинге, но все события происходили возле здания Штази, а не КГБ.

"В то время я вообще ничего не знал о том, что там была какая-то даже маленькая демонстрация. Весь район там – это были или официальные, или неофициальные здания Штази. В основном там жили сотрудники спецслужбы с семьями", – вспоминает Каульфус.

О митинге и попытке штурма здания КГБ в архиве газеты тоже нет упоминаний. Хотя те события Томас Каульфус изучал очень скрупулезно. Про вооруженную охрану и офицера по имени Путин тоже ни слова: "Мы в редакции только много лет спустя узнали, что Путин был там резидентом и таким образом тоже был связан с Дрезденом".

Чем же занимался Владимир Путин в Дрездене и какие у него были основные задачи? Об этом президент России не говорит.

"Не советский Джеймс Бонд»

Путин жил в ГДР пять лет – приехал по распределению в 1985-м, а вернулся в Советский союз в 1990-м. Он активно сотрудничал с Министерством госбезопасности Восточной Германии и часто бывал в этом доме. Здесь находилось представительство Штази в Дрездене. Совсем недавно в архиве нашли даже удостоверение, выданное Владимиру Путину.

"Я не удивился, когда узнал, что у Путина был такой пропуск. Представители советской армии и спецслужб работали вместе со Штази, и они координировали свои действия", – рассказывает Херберт Вагнер, бывший мэр Дрездена.

Официально Владимир Путин работал в Доме советско-германской дружбы. Был переводчиком, но на самом деле занимался слежкой, курировал советских студентов и выполнял разные мелкие поручения, говорит Борис Райтшустер, написавший книгу о Путине.

"Он там был, надо честно сказать, седьмой водой на киселе, ничего такого суперспециального нет, когда многие ему стараются дать такую окраску, что он там был чуть ли не советский Джеймс Бонд, то, на мой взгляд, это очень смешно", – отмечает Райшустер.

Дрезден – это была периферия работы КГБ. В городе не происходили важные события. Но именно тогда у Путина на фоне падения Берлинской стены и ослабления СССР сформировалось отношение к митингам, уверен Райтшустер. "В Дрездене и ГДР у него сложилась боязнь и аллергия на народные протесты, на демонстрации, он был без власти абсолютно, он тогда боялся эту толпу, он это описывает, как он боялся, как ему было страшно, и естественно у человека складывается в голове".

Ставший президентом России Владимир Путин много раз приезжал в Дрезден. Здесь он встречался с Герхардом Шредером, когда тот был канцлером Германии, а затем и с Ангелой Меркель.

"Люди говорят, что у него сильная связь с городом. Он очень наслаждался временем в Дрездене и ему нравилась саксонская еда и саксонское пиво. Поговаривают, что его любимый бренд пива – именно саксонский", – рассказывает Юрген Аманн, управляющий директор Департамента по туризму Дрездена.

В Дрездене начали проводить даже туры "по местам Путина". Правда, отмечают организаторы, они не пользуются большой популярностью.