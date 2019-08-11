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Белорусские призывники готовят протест из-за «закона об отсрочке»

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  • 11.08.2019, 8:39
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Белорусские призывники готовят протест из-за «закона об отсрочке»

Молодежь не хочет мириться с новыми правилами призыва.

Новый закон об отсрочках вступил в силу вчера. С учетом нововведений, если не в этом году, то в следующем, некоторым ребятам призывного возраста придется изменить свои планы на жизнь и вместо обучения пойти в армию, сообщает «Белсат».

Основное изменение закона – возможность взять отсрочку от армии только однажды. Это значит, что перед поступлением, например, в магистратуру предстоит отслужить. Так придется и Павлу. Сейчас 19-летний юноша изучает международные отношения в Польше.

Парень приезжает в Минск дважды в месяц. Но через год, когда он будет поступать в магистратуру, очередной его приезд может закончиться призывом.

«Придется отслужить год, год ждать и потом только на третий год поступать, и в этом проблема. Я бы понял, если бы за мной оставалось место. Но я сомневаюсь, что кто-то здесь сможет договориться, чтобы мне дали академический отпуск на год. и чтобы я потом продолжил обучение», – говорит Павел.

Так же с настороженностью недавно принятый закон встретил и активист кампании «Протест BY» Валентин Милешко, который в этом году поступил в магистратуру. По новым правилам, юноша должен был пойти в армию уже в этом году. Но смириться с неожиданными изменениями он не захотел и решил протестовать.

«Мы сейчас с неравнодушными к новому закону людьми подаем заявки на одиночные пикеты, хотим в августе провести не менее 50 пикетов по Минску и в областях, чтобы привлечь еще больше внимания общественности», – говорит магистрант.

В этом году Валентин все же сможет спокойно учиться, так как два дня назад Министерство образования и Министерство обороны позволили нынешнем магистрантам продолжить обучение.

Компания «Протест BY» стала довольно популярна среди молодежи: стремительно увеличивались ее сторонники в телеграм-чате, а под инициированной ею петицией за отмену закона собрано более 10 000 подписей – максимально возможное число. Правда, ответа властей на нее до сих пор не получили. Активисты начали в социальных сетях флешмоб «обучение важно».


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