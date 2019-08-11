Найдите 10 отличий: как в Туркменистане показывают «живого Бердымухамедова» 6 11.08.2019, 9:08

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Телевидение пытается убедить жителей страны, что правитель в отпуске.

Телевидение пытается убедить жителей страны, что правитель в отпуске.

Вслед за появлением неподтвержденных сообщений, а также опровержений смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, гостелевидение страны продолжает показ видеосюжетов с участием главы государства. При этом сообщается, что глава государства находится в трудовом отпуске, передает «Радио Азатлык».

Это кадры из двух разных репортажей государственного телевидения Туркменистана с заседаний государственного Совета безопасности во главе с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, состоявшиеся 4 апреля и 7 августа нынешнего года.

Несмотря на то, что это разные выпуски информационной програмы "Ватан", сообщающие о двух различных событиях, произошедшие с промежутком в 4 месяца, кадры имеют абсолютное сходство.

Помещение, свет, состав участников, позы, мимика президента и чиновников, интерьер и расположение предметов на столах в апрельских и августовских съемках практически не отличаются.

Согласно официальной информации, в первом случае глава государства обсудил с членам правительства и руководителями силовых ведомств страны итоги работы военных и правоохранительных органов за 3 месяца, во втором за 7 месяцев 2019 года.

Ранее другой сюжет государствнного телевидения Туркменистана привлек к себе внимание. Сюжет гостелевидения, показанный 24 июля, вскоре после появления неподтвержденных сообщений, а также отпровержений смерти президента Бердымухамедова, по многочисленным признакам совпадал со съемками от 10 мая, использованными в новостной программе на государственном телеканале "Алтын Асыр".

Как отметили специалисты, многичсленные совпадения дают основание полагать, что съемки могли быть сделаны в один и тот же день.

21 июля в социальных сетях появились сообщения о том, что глава государства скончался 20 июля из-за острой почечной недостаточности. В тот же день информационное агентство ТАСС сообщило, со ссылкой на посольство Туркменистана в России о том, что сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.

62-летний Гурбангулы Бердымухамедов, возглавивший Туркменистан после смерти своего предшественника в декабре 2006 года, неизменно оставался центральной фигурой всех без исключения событий в жизни страны, а также основным персонажем информационных сообщений национальных СМИ, в том числе программ национального телевидения.

В связи с этим продолжительное отсутствие президента Туркменистана на публике породило многочисленные предположения об ухудшении состояния его здоровья.

Власти страны тему никак не комментируют.

15 июля государственное телевидение показало сюжет об активном начале президентского отдыха, сообщало о том, что Гурбангулы Бердымухамедов до 15 августа будет находится в трудовом отпуске.