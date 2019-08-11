Как Лукашенко опустошал кошельки белорусов 16 11.08.2019, 9:35

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Фото: tut.by

Отмена льгот, пенсионный возраст, налоги для «тунеядцев».

Белорусы на фоне соседей никогда не могли похвастаться высокими доходами.

Портал tut.by посмотрел, как Лукашенко все эти годы опустошал кошельки белорусов.

Отменил советские льготы

Бесплатные лекарства, отдых в местных здравницах, проезд в транспорте и льготные кредиты на жилье — так многодетным, чернобыльцам, студентам, пенсионерам и прочим многочисленным категориям граждан долгие годы компенсировали невысокие доходы. Сам правитель часто называл и называет Беларусь «страной льготников». Готовить почву для наведения порядка в этой сфере Лукашенко начал почти сразу после прихода к власти.

— Предстоит подписать указ о льготах. Понимаю, что стою на пороге непопулярных мер. Однако убежден: со временем люди поймут и оценят необходимость их принятия. В 10-миллионой республике 7 миллионов льготников. Это ведь абсурд. И находятся все они практически на содержании рабочего, — рассуждает диктатор во время интервью в июле 1995 года.

Вскоре он подпишет первый указ об упорядочении льгот, но многие из них (например, право бесплатного проезда для детей до 7 лет) сохранятся. По сути, советская система социальной поддержки после этого в довольно широкой форме просуществовала больше 10 лет. Были и скидки на проезд в транспорте, и почти бесплатные кредиты на жилье на 40 лет на селе, и дешевые квартиры для многодетных, и льготы по коммуналке.

— Наш народ привык к высокому уровню социальной защиты со стороны государства, и власть не может эти надежды обмануть, — объясняет ситуацию со льготами диктатор, выступая на сессии Верховного Совета 13-го созыва в 1996 году. — Это говорит о том, что мы не можем ни в коем случае отказаться от так называемого бесплатного образования и бесплатной медицины. Но этого мы должны добиваться не путем сохранения в прежнем виде социального «иждивенчества», которое прежде держалось на, по существу, бесплатных энергоносителях. Их сегодня просто нет.

А вот по-живому стали резать только в 2007 году. Скандальный документ об упорядочении льгот в «парламенте» представляла тогдашняя замглавы администрации Наталья Петкевич, против документа выступил только один «депутат».

Так и не дал зарплату «попиццот»

Впервые ориентир средней зарплаты в 500 долларов Лукашенко поставил перед выборами 2010 года. Сакральную цифру получили, но ее через год «съела» девальвация. Трюк (и снова не без последствий) повторили в 2012 году и через несколько лет вернулись к теме снова. «Готовьтесь набрать среднюю зарплату в 500 долларов в будущем году», — в третий раз поставил задачу на 2017 год диктатор.

Задачу выполнили, но не закрепили, так что правителю снова и снова приходится говорить о святой цифре. Но теперь уже в духе дедолларизации — в рублевом эквиваленте.

— Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель, — звучит задача диктатора на 2018 год.

Поднял пенсионный возраст

И если о зарплатах Лукашенко говорил постоянно, то тема пенсионного возраста, вернее, его возможного повышения, всегда ограничивалась коротким, но емким обещанием: «Не будет».

Серьезно к теме подошли в 2010 году. Лукашенко тогда сказал, что этот вопрос «будет решаться через людей».

В 2015 году он поручил администрации «посоветоваться с народом» по этому вопросу, а через год появились три варианта пенсионной реформы. Как мы помним, выбрали самый мягкий из всех.

— И скажи женщине, что она старуха в 55 лет или пенсионерка! Слушайте, обидится! А когда мы предлагаем: если ты не старуха, не пенсионерка, давай поработай — другое какое-то мнение. То же самое и про мужиков можно сказать. Они демонстративно не обижаются, но в душе. В 60 лет мужик — это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить и потянет, — так диктатор будет подготавливать народ к подписанию указа о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2017 года.

Что мы получили в итоге: к 2022 году пенсионный возраст женщин вырастет до 58 лет (с 55 на момент начала реформы), а мужчин — до 63 лет (с 60 лет). С учетом постоянного дефицита Фонда соцзащиты, скорее всего, в дальнейшем властям снова придется вернуться к теме повышения возраста для выхода на заслуженный отдых.

Боролся с «тунеядцами»

Еще один «вопрос» — рынок труда, в частности — безработица, особенно скрытая. Ее в начале своего правления Лукашенко назовет «ярмом, тормозом нашего дальнейшего развития».

— Хватит безработным болтаться по улицам или перебиваться случайными заработками. Пусть займутся делом на благо своего города, республики, — приводит в сентябре 1996 года слова Лукашенко «Народная газета», публикуя его доклад с планами на будущую пятилетку.

Через некоторое время для безработных введут общественные работы: без этой повинности нельзя получить пособие. Но этих мер, по словам президента, недостаточно.

— Министерству предпринимательства и инвестиций давно пора прибавить обороты в развитии предпринимательства, активных форм вовлечения неработающих в общественно полезную жизнь, — ставит Лукашенко задачу перед правительством на 1998 год.

Постепенно тема скрытой безработицы становилась все горячее: «Любыми способами, которые мы знаем и умеем делать, надо заставить этих людей работать!»

— Мы будем потихоньку «сжимать» пособие по безработице, — заявил Александр Лукашенко в 2010 году на встрече с профсоюзами. — Мы поддержим материально граждан, временно оказавшихся без работы. Но эту контору будем «сжимать», так называемые пособия по безработице (…). Поэтому идите работайте.

Через несколько лет был разработан знаменитый «тунеядский» декрет.

— Проект декрета должен быть абсолютно адекватен складывающейся в этой сфере обстановке. Не надо ничего бояться. Тунеядцы, бездельники должны работать. Кто не платит налоги — должен платить. Это нормальная, цивилизованная норма, — объяснил его необходимость Лукашенко.

Напомним, документ был принят «парламентом» практически единогласно, но потом дорабатывался. Сначала в него попали и домохозяйки, и дачники, и студенты-заочники. Право не работать должно было стоить для них 20 базовых в год, но в итоге документ отменили и на смену ему пришел декрет о содействии занятости, по которому длительно неработающие должны больше других платить за коммуналку.

Что имеем в итоге: на фоне невысокой безработцы в Беларуси наблюдается нехватка рабочих рук. В прошлом году в стране запустили базу данных не занятых в экономике, в нее включили около 500 тысяч человек. Тем, кто не может подтвердить свою занятость или обосновать, почему оказался в трудной жизненной ситуации, выставляют счета за коммуналку по полным тарифам.