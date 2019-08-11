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Олег Сенцов поддержал протестующих в России

  • 11.08.2019, 9:47
Олег Сенцов поддержал протестующих в России
Олег Сенцов

Украинский режиссер обратился к участникам массовых акций за свободные выборы.

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, в своем письме российской правозащитнице Татьяне Щур высказался в поддержку акций протеста в РФ.

Об этом сообщает Укринформ, который пообщался с правозащитницей.

Татьяне Щур рассказывает, что в своем последнем письме Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации.

"По ТВ - о протестах очень мало, "в основном - танковый биатлон". Он пишет в поддержку московских протестующих (Спасибо Юлии Самойловой, сделавшей прекрасный коллаж на эту тему). Еще - благодарит тех, кто его поддерживает", - рассказала Щур.

Также Олег Сенцов беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключённых. Волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве.

"Ей трудно. Он поддерживает её и рад, что вокруг нее - его друзья. Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Отголоски о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ", - пересказывает Щур содержание письма Сенцова.

При этом, по словам правозащитницы Олег Сенцов "реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искаженно подается (в российских медиа)».

"Но надеется. Все же надеется... Письма сейчас идут быстро. Ему много пишут из России и Украины", - резюмирует Щур.

Напомним, что украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.

Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20.

В мае 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

21 декабря 2018 стало известно, что Сенцова перевели из медчасти колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания».

Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.

Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова.


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