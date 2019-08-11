Пинчанка о беспределе милиции: А как же честь и достоинство? 3 11.08.2019, 9:55

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Белоруска уверена, что сотрудники милиции много лет преследуют ее сына из чувства мести.

В редакцию «БелГазеты» обратилась женщина, которая захотела рассказать о неоднократном злоупотреблении служебными полномочиями сотрудниками госорганов и указать на многочисленные нарушения при рассмотрении уголовных дел в отношении ее сына. Она считает, что его уже много лет из чувства мести преследуют сотрудники милиции.

По словам Тамары Павлюковец, в отношении ее сына Павлюковца Андрея Николаевича органами МВД по городу Пинску Брестской области еще в 2005г. было сфальсифицировано уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК, в котором сотрудники Пинского ГОВД искусственно создали фактуру для уголовного преследования. Подробности всей этой истории - в изложении женщины, которая борется за своего сына.

«ДАВИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ЗАПУГИВАЛИ»

- Еще в 2005г. сотрудниками МВД на глазах у общественности, а также всех работающих в то время в юридической консультации г. Пинска на нашего сына было совершено нападение. После чего, надев на него наручники, в карманы верхней одежды нашего сына подкинули материальные ценности в виде денежных средств с предварительно переписанными номерами банкнот.

Пройдя весь путь фальсификации, уголовное дело ушло в суд на рассмотрение. В то же время, когда дело было в суде, отделом ГУСБ МВД проводилась проверка по факту фальсификации уголовного дело против моего сына. Несмотря на проводимую проверку по сфальсифицированному и сфабрикованному обвинению, после направления и приобщения результатов проверки к материалам уголовного дела был вынесен приговор по ч. 2 ст. 205 УК, и мой сын был признан виновным.

Приговор был вынесен в 2006г. После рассмотрения дела в кассационном порядке приговор был отменен Брестским областным судом и направлен на рассмотрение новым составом суда. По решению Пинского суда после повторного разбирательства мой сын был вновь признан виновным. После дальнейшего обжалования уже в четвертом судопроизводстве Брестским областным судом приговор вновь был отменен. И только уже на пятом разбирательстве дела в 2007г. брестским выездным судом при участии государственного обвинителя, в то время прокурора Брестской области, все обвинения были сняты.

Но очевидным преследованием моего сына с целью привлечения к уголовной ответственности, выраженного в пяти судебных разбирательствах, этим дело не закончилось. В судебном приговоре было отражено и установлено, что сотрудник ГОВД г. Пинска Липинский А.Г. < b> признан судом виновным в фальсификации уголовного дела, и его действия судом были признаны дискредитирующими органы МВД. Во избежание уголовной ответственности Липинский А.Г. скрылся от суда, а впоследствии покончил жизнь самоубийством. Другие же сотрудники милиции, по которым также проводилась проверка ГУСБ МВД, к ответственности привлечены не были.

И на этом деятельность сотрудников МВД из чувства мести нашему сыну не прекратилось. В его адрес постоянно поступали угрозы, производились неоднократные необоснованные задержания по сфабрикованным обвинениям, фальсифицировались уголовные дела и вещественные доказательства. Много раз проводились безосновательные обыски как места нашего жительства, так и наших родных, близких людей и просто знакомых. Доказательства, предоставляемые на суды в уголовных делах, либо появляются ниоткуда, либо с нарушением законодательства, либо вообще не могут свидетельствовать о его вине. На свидетелей постоянно давили психологически и запугивали.

«ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖИЛАСЬ»

- Приведу несколько фактов из материалов уголовного дела уже 2010г., по которому в декабре 2011г. был вынесен оправдательный приговор. Однако далее проходит ровно год, нашего сына опять арестовывают и выносят уже обвинительный приговор по этому делу и фабрикуют уже новое.

В суде свидетель Б. говорила, что работники милиции кричали на нее и угрожали, что посадят в подвал. Также свидетель Б. говорила, что когда ей в ходе допроса предъявляли фотографии, то присутствовали три работника милиции, при этом они хотели, чтобы она узнала байку, изображенную на фотографиях. В зале суда свидетель пояснила, что когда по фотографиям она якобы опознавала Павлюковца, то на нее оказывали большое давление работники милиции, угрожали, что посадят в подвал.

Также, присутствуя на суде, мы узнали о том, что при получении образцов слюны мой сын отдал одну палочку для эксперта. В то же время, как выяснилось в суде, эксперту был предоставлен конверт, в котором находились уже две гигиенические палочки.

В суде мой сын заявил, что когда он находился в ИВС Дрогичинского РОВД, то у него открылось окошко в двери и ему передали гигиеническую палочку. Он сказал, что макнул данную палочку в кружку с чаем и отдал обратно, а следователь к нему не заходил вообще. Однако, когда в суд пригласили следователя, то он сказал, что образцы слюны были отобраны им в кабинете ИВС Дрогичинского РОВД. Суд прочитал сведения о посещениях гр. Павлюковца А.Н., которые ему предоставили из ИВС Дрогичинского РОВД, и выяснилось, что в день отобрания образцов слюны следователь Лучиц В.В. не посещал задержанного Павлюковца А.Н. в ИВС.

Присутствуя на суде, мы узнали и о том, что на месте преступления изымали одни предметы, а эксперту поступили другие, которые в ходе осмотра места, где было совершено преступление, не изымались. Также выяснилось, что вещества, обнаруженного в доме, где была совершена кража, было изъято на один тампон, а в конверте эксперт обнаружил гигиеническую палочку, и уже на двух ватных наконечниках которой были пятна. Не совпадал и цвет того вещества, которое изымалось в доме после кражи и того вещества, которое было направлено потом эксперту.

В 2012-13гг. в отношении моего сына фальсификация уголовных дел продолжилась. Опять оказывается давление на свидетелей. Его гражданскую супругу посадили во время следствия на трое суток без всяких на то оснований, угрожали, кричали на нее. К другу сына С. подъезжали сотрудники милиции и просили подбросить в машину какие-то предметы, предлагали ему за это деньги. Изъятие и появление вещественных доказательств в уголовном деле проводилось с нарушениями.

Все следствие велось с обвинительным уклоном, не проверялись факты показаний свидетелей или обвиняемых. Снова несколько раз отменялся приговор областного суда, и дело отправлялось на доследование. И только в 2015г. был вынесен приговор, и снова обвинительный, хотя не имелось никаких доказательств нахождения моего сына в тех городах, где совершены кражи, либо любых других доказательств, указывающих на его вину.

«ЗАДЕРЖАЛИ ПРЯМО В ЦЕРКВИ»

- Спустя почти год после освобождения моего сына снова задерживают. Опять оказывается давление на свидетелей (Б., Ф., Г., В.) для того, чтобы устранить любое алиби моего сына - друзей, знакомых и просто посторонних людей, которые видели его в определенное время в день кражи, по подозрению в которой его задержали.

Сразу после задержания сыном было написано ходатайство в прокуратуру с просьбой изъять записи камер видеонаблюдения с определенных заведений, где он находился в день кражи, по обвинению в которой его задержали, что могло стопроцентно подтвердить его алиби, помимо показаний свидетелей. Но это было сделано только спустя полтора месяца после заявления - естественно, когда все видеозаписи уже были уничтожены.

Кроме того, сына задержали прямо в церкви, после чего, надев на него наручники, в карманы верхней одежды пытались подкинуть материальные ценности в виде золотых сережек, также пытались что-то подкинуть в машину. Но сын начал кричать уже не своим голосом, видя этот беспредел среди белого дня, среди такого количества людей вокруг (все это видел свидетель Г., который выступал в роли понятого, и которого суд и прокуратура упорно не вызывают в суд). Кроме того, свидетель Г. в своих показаниях на следствии указал, что подкинутые и якобы найденные у Павлюковца А.Н. сережки не соответствуют тем, которые были сразу показаны при задержании. Свидетель Г. собственноручно даже нарисовал, как выглядели серьги изначально и те, что они сейчас пытались ему представить для опознания. Налицо факт подлога и фальсификации. Сотрудники милиции надеялись, судя по всему, что свидетель не запомнит столь точно золотые изделия и далее просто подтвердит показания. Именно поэтому данного свидетеля так и не вызвали в суд и не допросили.

Кроме того, снова забирается имущество, не принадлежащее нашему сыну, но следствие упорно пытается представить его либо как владельца либо сделать это имущество орудием преступления, никаких доказательств на это не имея. На обыски сотрудники милиции приезжают сразу со своими понятыми, вызванивают по телефону и забирают по

дороге.

Обыски проводятся с нарушением законодательства - на съемной квартире моего сына обыск проведен без его участия и без участия его жены, без присутствия хозяина квартиры. Кто присутствовал при обыске, нам неизвестно, замок в квартире был сменен тоже неизвестно кем (мы до сих пор не можем попасть в эту квартиру). Что подкинули в эту квартиру, откуда там что взялось и что именно изымалось, нам тоже неизвестно. Кроме того, связка ключей, изъятая у моего сына, где были ключи от нашей с мужем квартиры, так до сих пор нам и не была отдана - ни по окончании следствия, ни после вынесения решения суда.

«А КАК ЖЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО?»

- По данному уголовному делу вынесен обвинительный приговор 07.12.2018. Но на суде не были допрошены ключевые свидетели (как говорят сами свидетели, им не было выслано ни одной повестки на судебное заседание). Ни одного из заявленных ходатайств адвоката суд не удовлетворил. Судья препятствовала защите, а моему сыну вообще запретила задавать какие-либо вопросы свидетелям.

Зато в качестве свидетелей в суде допрашивались сотрудники милиции и эксперты, которые либо путались в показаниях, либо вообще меняли их, либо давали их в нашу пользу - но опять же это не было взято во внимание и никак судом не оценивалось.

Все судебные заседания проходили с явным обвинительным уклоном. Такое чувство, что с первого судебного заседания уже был вынесен обвинительный приговор, а суды проведены просто для галочки. Областной суд оставляет без изменения решение суда первой инстанции и ссылается еще на доказательства, которых в уголовном деле вообще нет и которые к моему сыну никакого отношения не имеют. Каким образом вообще пересматривается дело и открывалось ли оно для изучения в судах первой инстанции и в областном суде?

В течение такого длительного времени моему сыну просто не дают никакой жизни, постоянно прослушиваются телефоны, следят за ним, ставят маячки на машину, милиция знает по минутам каждый его день - где и с кем общается, куда ездит. Каждый раз имеют распечатки разговоров по телефону за полгода до совершенного преступления. С какой же целью прослушивается и на каком основании телефон моего сына в течение такого длительного времени? И почему же в таком случае никогда не арестовывают на месте преступления, если, по их мнению, он совершил все эти кражи?

В течение всех этих лет есть определенный круг заинтересованных лиц, сотрудников МВД, которые после дела 2005г. пошли на повышение. Пользуясь своими полномочиями, они и дальше в течение многих лет фальсифицировали все эти уголовные дела. Усилиями этих людей были сфальсифицированы уголовные дела в отношении моего сына, которого просто гноят в тюрьме и вменяют какие-то несоразмерные сроки наказания за преступления, которых он не совершал. Кто прекратит этот кошмар? Где мне искать справедливости и у кого добиваться правды? Или карьерный рост и повышение статистики раскрываемости преступлений превыше всего? А как же устав, честь и достоинство сотрудников милиции?