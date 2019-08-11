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Именно такие люди меняют страны и эпохи

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  • Лев Шлосберг
  • 11.08.2019, 10:17
  • 1,811
Именно такие люди меняют страны и эпохи
Фото: Евгений Фельдман/«Медуза»

Важно не останавливаться.

Друзья, в Москве на проспект Сахарова вышли не менее 50 тысяч человек, скорее всего, больше. Не важна точная цифра, важно, что такие люди есть, и в них (во всех нас) – главная надежда. Что объединяет нас? Чувство собственного достоинства. Способность преодолевать страх. Готовность действовать публично. Настойчивость. Желание мирных политических перемен.

Подчеркну ещё и ещё раз – на улицы в Москве вышли граждане, которые требуют СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ. Не революций, переворотов, путчей – смены власти на законных выборах, реализации своих конституционных прав. Безумна власть, препятствующая этому созидательному намерению.

Возмущение людей вызвал именно запрет на свободные выборы, фактический запрет на участие граждан в легальной мирной политике. Люди на проспект Сахарова и до этого на другие улицы и площади вышли в защиту своего права на личное участие в мирных политических переменах.

Потенциал этих требований и этих настроений огромен. Именно такие люди меняют страны и эпохи. Эти люди – огромная общественная ценность в нашей стране. Когда таких людей станет большинство – страна изменится.

Моя личная сердечная благодарность всем, кто вышел: в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове – везде, где граждане помнят о своем политическом предназначении. Мы вместе, мы рядом, мы уверены в своих силах. Мы идём правильной дорогой. Шаг за шагом, день за днём. Впереди много шагов и много дней. Важно не останавливаться.

Лев Шлосберг


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