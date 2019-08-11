«Пейте йод»: что произошло на полигоне под Архангельском 4 11.08.2019, 10:25

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Как и в случае с «Лошариком», правду тщательно скрывают.

На севере России произошел очередной инцидент на воде спустя месяц после инцидента с "Лошариком". 8 августа СМИ сообщили о взрыве на территории ракетного полигона ВМФ РФ в Неноксе Архангельской области. К слову, на этом полигоне уже случались проблемы с испытаниями ракет. Так, 15 декабря 2015 года крылатая ракета попала в жилой дом в военном поселке Сопка, являющийся частью села Ненокса, разрушив две квартиры. О жертвах или пострадавших ничего тогда не сообщалось, пишет журналист «Деловой столицы» Владислав Гирман.

Да и вообще информация поступала скудная и порой противоречивая. Впрочем, как и сейчас. 8 августа российская пресса и Telegram-каналы сообщали о трех жертвах, 15 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны же заявили о двух погибших специалистах и шести пострадавших представителях ведомства и предприятия-разработчика. Разработчика чего? Возможно некоего жидкостного реактивного двигателя, в испытании которого призналось российское оборонное ведомство. Также по данным СМИ, практически у всех пострадавших в результате пожара, вызванного взрывом, предварительно диагностировали переломы. Забрать их отправили вертолеты, которые люди в защитных костюмах измеряли на предмет радиации, прежде чем забрать раненых.

Да, после взрыва местные экстренные службы зафиксировали повышение уровня радиации. В Минобороны уверяли, что в атмосферу никаких выбросов вредных веществ не было, но признали, что: да, действительно датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки в Северодвинске, расположенном в 40 км от Неноксы, засекли кратковременное повышение радиационного фона - до 0,3 мкЗв/ч (микрозиверта), который быстро пришел в норму.

Правда начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов сообщил, что на полчаса - с 11:50 до 12:20 - повышение радиационного фона достигло 2 мкЗв/ч. "Потолок" безопасного уровня радиации - около 0,5 мкЗВ/ч, или до 50 микрорентген в час. В Северодвинске же зафиксировали 200 микрорентген. Примерно столько же на сегодняшний день показывают дозиметры в Припяти. В зависимости от места, конечно. Может быть 100-200 микрорентген в час, а в непосредственной близости к "рыжему лесу", к примеру, - 600.

С одной стороны, цифра не критическая. А с другой, реальные показатели российские власти могут и скрывать, что типично для Москвы. И не только во время аварии на ЧАЭС, которая сейчас в центре внимания благодаря сериалу HBO. Но, и, например, на заводе "Маяк" в Челябинской области в 2017 году.

Пока же местным жителям посоветовали не открывать окна и пить йод. В частности, об этом в соцсетях, как пишет Lenta.ru, рассказала жительница Северодвинска по имени Алина, которая работает в больнице: "Я работаю в госпитале, куда везут раненых. Советуют всем закрыть окна и выпить йод, 44 капли на стакан воды". Правда доза из заметки российского издания "выпала", но упоминается в материале BBC, сославшегося на Lenta.ru. 44 капли - это рекомендуемая норма приема 5-процентной настойки йода для взрослых и детей старше 14 лет при повышении радиационного уровня. Йод, в частности, пьют, чтобы предотвратить накопление в щитовидной железе радиоактивного изотопа йода-131. Данный изотоп применяется как в медицинских и промышленных целях, так и является побочным продуктом деления ядер в ядерных реакторах и при испытании ядерного оружия. Период полураспада йода-131 - 8 суток, полный распад - 80 суток. Очень опасен для здоровья.

Буревестник наследил

Примечательно, что ранее в этом году Управление по радиационной и ядерной безопасности Норвегии сообщало о радиоактивном загрязнении атмосферы йодом-131 после испытаний россиянами распиаренной Владимиром Путиным ракеты "Буревестник" (9М730, SSC-X-9 "Skyfall"), которая заявлена как межконтинентальная ракета с ядерной энергоустановкой. Пиковые значения фиксировались 28 января - 4 февраля.

Вполне вероятно, что и в нынешней ситуации речь идет о "Буревестнике", испытания которого, как уже сообщала американская разведка, проходят из ряда вон плохо. Такую версию не исключили, в том числе, и в Институте международных исследований в Монтерее, судя по снимкам с логотипом Planet Labs, производящей и запускающей в космос спутники Dove для непрерывной съемки поверхности Земли.

Источник: dsnews.ua

Но не слишком ли низок уровень радиации для гипотетического взрыва ракеты с ядерной энергоустановкой? Да, если верить официальным данным из РФ. Однако, заметим, как ранее поясняли эксперты, в частности военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, у РФ нет технологий, позволяющих установить реактор с управляемой (!) ядерной реакцией на маломерную беспилотную ракету, потому скорее всего и на "Буревестнике" используется атомная батарея, обеспечивающая ракету энергией за счет ядерного распада без цепной реакции. Также он предположил, что топливом может быть крайне опасный уран-232, продуктом деления которого, заметим, является йод-131.

В то же время, может ввести замешательство решение российских властей закрыть 250 кв. км акватории близ Неноксы. Потому есть смысл рассмотреть несколько версий, исключая предположение, что взорваться мог так же разрекламированный Путиным беспилотный подводный аппарат "Посейдон" ("Статус-6"), оборудованный якобы ядерной энергоустановкой (или атомной батареей). Исключим, поскольку причиной пожара по озвученной официальной версии является взрыв при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Первая. Допустим, что речь о, например, ракетах Р-29РМУ2 "Синева" и Р-29РМУ2.1 "Лайнер", которые состоят на вооружении АПЛ 667БДРМ "Дельфин". Одна из субмарин этого проекта - "Подмосковье", способная нести мини-подлодки, напомним, называлась во время инцидента с "Лошариком" как подводная лодка, на которой и могла случиться авария. Еще одна из той же серии - "Екатеринбург" - горевшая 20 часов в 2011 году. На борту АПЛ, находившейся в плавучем доке, тогда были 16 ракет Р-29РМ, четырех из которых с ядерными боеголовками. МЧС тогда всех заверяло, что беспокоиться о повышении уровня радиации не стоит, но при этом ввело повышенный радиационный контроль в Мурманской области. Не исключено, что история повторилась.

Вторая версия. Она достаточно активно продвигается в российских СМИ. Так, информагентство ТАСС со ссылкой на некие свои источники пишет, что пожар случился не на субмарине, а на судне Северного флота при проведении работ гражданскими специалистами, "не военных". Каких работ, на каком судне - неизвестно.

Но. Данные онлайн-мониторинга ряда ресурсов (включая Planet) показывают, что в это время рядом с полигоном находился транспортный танкер "Серебрянка" ФГУП "Атомфлот", предназначенный для приема, временного хранения, транспортировки и выдачи жидких радиоактивных отходов. Т.е. некое ЧП могло случиться либо на борту "Серебрянки", либо все же в результате некоего неудачного испытания ракеты, взрыв которой каким-то образом мог повлиять и на этот танкер.

Источник: dsnews.ua

Версия третья. Все же "Буревестник". В медиапространстве циркулирует информация, что испытания проводились на борту корабля или судна. Но, как резонно замечает Popular Mechanics, в таком случае запуск ракеты причинил бы серьезный ущерб кораблю, после чего потребовалась бы эвакуация экипажа. Потому более вероятным представляется использования для испытаний баржи с немногочисленным экипажем. Баржа, которая, к слову также находится у побережь Неноксы, отлично подошла бы для тестирования "Буревестника" и нового типа конструкции, позволяющей запускать ракету не только с земли посредством мобильной автоплатформы.

Истина же останется сокрыта. Как и в случае с "Лошариком" на 100% нельзя быть уверенным, что взорвался "Буревестник" или это была другая ракета. Тем временем местные жители будут пить йод.