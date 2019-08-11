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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

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  • 11.08.2019, 10:35
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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Семейство Уолтон
Фото: April L. Brown / AP

Каждый час лидер рейтинга становился богаче на $4 миллиона.

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд. Семейная холдинговая компания Walton Enterprises владеет 50% акций сети супермаркетов, сообщает РБК.

Как подсчитали эксперты Bloomberg, за минувшие 12 месяцев состояние семьи Уолтон увеличивалось на $70 тыс. в минуту, на $4 млн в час и на $100 млн в сутки. В общей сложности за прошедший год состояние семьи Уолтон выросло на $39 млрд.

Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars, ставшую с годами одним из крупнейших игроков на мировом рынке сладостей. До сих пор компания Mars Inc. полностью принадлежит семье. Ее состояние, по данным Bloomberg, за год выросло на $37 млрд, достигнув $126,5 млрд.

Третья строчка в этом году досталась Чарльзу и Дэвиду Кохам, двум сыновьям Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя 40 лет в американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохов, по подсчетам Bloomberg, увеличилось за год на $25 млрд и теперь составляет $125 млрд. В прошлогоднем рейтинге Кохи занимали вторую строчку.

На четвертой строчке в списке богатейших расположилась правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Bloomberg оценивает состояние членов королевской семьи в $100 млрд. При этом агентство отмечает, что состояние всей семьи, которая, предположительно, насчитывает 15 тыс. членов, вероятнее всего, намного больше.

В пятерку лидеров также вошли братья Ален и Жерар Вертхаймеры — внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Братья владеют парфюмерным домом Chanel. Их состояние за год также выросло и теперь составляет $57,6 млрд.

В десятку богатейших семей также вошли семья Дюма, которой принадлежит Дом моды Hermes ($53,1 млрд), три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($52,9 млрд), немецкие династии Бёрингер и фон Баумбах, контролирующие фармацевтическую компанию Boehringer Ingelheim ($51,9 млрд), сыновья индийского бизнесмена Дхирубхая Амбани, которые сейчас контролируют нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries ($50,4 млрд), а также американские династии Каргилл и МакМиллан, контролирующие Cargill Inc ($42,9 млрд).


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