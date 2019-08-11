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Любовь Соболь вышла на свободу

  • 11.08.2019, 11:24
Любовь Соболь вышла на свободу
Любовь Соболь

Юрист Фонда борьбы с коррупцией была задержана на девять часов накануне массового митинга в Москве.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, после девятичасового задержания покинула отделение полиции с обязательством о явке в суд. Об этом она сообщила в Твиттере, передает «Радио Свобода».

Во время обыска в штабе Любови Соболь 10 августа у неё изъяли ноутбук и телефон.

Во время задержания перед митингом полицейские заявили Любови Соболь, что она задержана в связи с жалобами организаторов акции. Они якобы сообщили полиции о намерении юриста ФБК устроить провокации.


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