Любовь Соболь вышла на свободу 11.08.2019, 11:24

Любовь Соболь

Юрист Фонда борьбы с коррупцией была задержана на девять часов накануне массового митинга в Москве.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, после девятичасового задержания покинула отделение полиции с обязательством о явке в суд. Об этом она сообщила в Твиттере, передает «Радио Свобода».

«Россия должна быть свободной и счастливой, а не тонуть в страхе и бесправии».



Любовь Соболь вышла из ОВД Троицкий, куда была доставлена после обыска в Центре сбора подписей по делу о «массовых беспорядках». pic.twitter.com/dMV0sWysff — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 10, 2019

Во время обыска в штабе Любови Соболь 10 августа у неё изъяли ноутбук и телефон.

Во время задержания перед митингом полицейские заявили Любови Соболь, что она задержана в связи с жалобами организаторов акции. Они якобы сообщили полиции о намерении юриста ФБК устроить провокации.