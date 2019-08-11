Сколько на самом деле стоит обучение в белорусском вузе 1 11.08.2019, 11:33

Опубликованы ценники.

Некоторые высшие учебные заведения уже опубликовали стоимость обучения на 2019/20 учебный год.

Годовая стоимость, как правило, находится в диапазоне от 2500 до 4000 рублей.

Так, в Белорусском государственном экономическом университете сумма составляет 2565 рублей. Год учебы в Минском государственном лингвистическом университете стоит 2790 рублей, в Академии управления при Лукашенко — 3200 рублей.

На некоторых специальностях в БНТУ ценник от 3380 рублей и выше, сообщает агентство «Минск-Новости».

Самая высокая стоимость обучения по стране в Белорусском государственном университете. Например, первокурснику факультета международного права придется заплатить 4183 рубля.