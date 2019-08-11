В столице Румынии прошли массовые протесты 1 11.08.2019, 11:40

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Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительсвенной акции.

Десятки тысяч протестующих вышли на мирный митинг в Бухаресте, чтобы выразить сопротивление деятельности социал-демократического правительства Румынии по случаю годовщины насильственного подавления прошлогодней демонстрации.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Протест был организован и поддержан группами румын, которые работают за рубежом, недовольных коррупцией, слабой государственной администрацией и попытками правящей коалиции ослабить судебную систему.

Более 20 000 человек вышли на митинг возле здания правительства, размахивая флагами Румынии и Европейского Союза и требуя отставки кабинета министров.

За два с половиной года пребывания социал-демократов у власти в стране произошло большое количество многолюдных мирных протестов.

Единственный насильственный протест произошел в августе прошлого года, когда специальные силы полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и избивали протестующих. За помощью медиков тогда обратились более 400 человек.

Прокуратура начала расследование по поводу чрезмерного применения силы полицией, но дело остается нерешенным и через год.